Мариуполь вышел из пятерки самых грязных городов

01.01.2017 15:53

Мариуполь вышел из пятерки наиболее загрязненных городов Украины и занимает в этом рейтинге десятое место. Об этом рассказал городской голова Вадим Бойченко.. пишет i24.

По его словам, это является одним из наибольших экологических достижений уходящего года, которое доказывает снижение техногенной нагрузки на город.

Объемы выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферный воздух уменьшились с 251 тыс. тонн на 177 за девять месяцев 2016 года. Кроме того, в текущем году полноценно запустили работу передвижной лаборатории «Атмосфера». Результаты ее замеров публикуются на сайте Мариупольского городского совета. Они свидетельствуют, что качество воздуха лучше, чем в том же 2012 или 2013 годах.

Вадим Бойченко подчеркнул, что город работает в тесном контакте с производственниками по вопросу защиты окружающей среды. "Позиция города и области – меткомбинаты должны продолжать активно переходить на современные экостандарты. Должен быть понятный план, график", - сказал он.