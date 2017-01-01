- Мариуполь вышел из пятерки самых грязных городов15:53
- Рынок недвижимости Донецка на низком старте15:04
- Топ судебных дел в Мариуполе за 2016 год14:40
- Захарченко планирует «подгрести под себя» всю Донецкую область13:21
- Покровск встречал Новый год с Натальей Валевской12:28
- Воины ВСУ поздравили сограждан, живущих на временно окупированных территориях. ВИДЕО12:10
- Президент открыл восстановленные мосты11:50
- Дончане встречали Новый год на площади Ленина11:11
- Порошенко встречал Новый год с военными в Мариуполе. ВИДЕО09:03
- В последний день 2016-го боевики открывали огонь 44 раза08:21
Мариуполь вышел из пятерки самых грязных городов
Мариуполь вышел из пятерки наиболее загрязненных городов Украины и занимает в этом рейтинге десятое место. Об этом рассказал городской голова Вадим Бойченко.. пишет i24.
По его словам, это является одним из наибольших экологических достижений уходящего года, которое доказывает снижение техногенной нагрузки на город.
Объемы выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферный воздух уменьшились с 251 тыс. тонн на 177 за девять месяцев 2016 года. Кроме того, в текущем году полноценно запустили работу передвижной лаборатории «Атмосфера». Результаты ее замеров публикуются на сайте Мариупольского городского совета. Они свидетельствуют, что качество воздуха лучше, чем в том же 2012 или 2013 годах.
Вадим Бойченко подчеркнул, что город работает в тесном контакте с производственниками по вопросу защиты окружающей среды. "Позиция города и области – меткомбинаты должны продолжать активно переходить на современные экостандарты. Должен быть понятный план, график", - сказал он.
Теги: Донбасс, Мариуполь, загрязнение
- Посол США прибыла в Мариуполь и назвала его символом Украины
- НЛО. Осенний марафон летающих чудес
- Оксана Баюл: "Я вернулась в Украину, чтобы возродить фигурное катание"
- Госдеп США отремонтировал в Мариуполе отделение патологии новорожденных
- В Мариуполе вуз создал телестудию
- Трудные взошли на американский вулкан
- Мариуполь вышел из пятерки самых грязных городов15:53
- Рынок недвижимости Донецка на низком старте15:04
- Топ судебных дел в Мариуполе за 2016 год14:40
- Дороги на Луганщине отремонтируют турки14:21
- Захарченко планирует «подгрести под себя» всю Донецкую область13:21
- Покровск встречал Новый год с Натальей Валевской12:28
- Воины ВСУ поздравили сограждан, живущих на временно окупированных территориях. ВИДЕО12:10
- Президент открыл восстановленные мосты11:50
- Дончане встречали Новый год на площади Ленина11:11
- Порошенко встречал Новый год с военными в Мариуполе. ВИДЕО09:03
- США еще не сказали последнего слова по Донбассу16:17
- Мариуполь вышел из пятерки самых грязных городов15:53
- Украина подаст в международный суд на Россию за нарушение Договора о дружбе15:30
- Рынок недвижимости Донецка на низком старте15:04
- Топ судебных дел в Мариуполе за 2016 год14:40
- Дороги на Луганщине отремонтируют турки14:21
- Полиция Стамбула допрашивает таксиста, который привез убийцу к ночному клубу Reina14:03
- Почти все погибшие в теракте в Стамбуле — иностранцы13:46
- Захарченко планирует «подгрести под себя» всю Донецкую область13:21
- В Овидиопольском районе снова нашли два зарубленных топором трупа: погибших мужчину и женщину перед смертью зверски добили12:53
- Рукотворное чудо07:10
- Новогоднее застолье: как и чем сервировать праздничный стол22:08
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Не «хунта», а «сходняк»: тени прошлого украинской власти11:07
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом10:59
- Киев — самая опасная столица Европы13:40
- 20 вещей. которые НЕОБХОДИМО выбросить до Нового года13:00
- "Поскорее заходите в Донецк, здесь работы непочатый край" - Адольф Донецкий о донецких сторонниках "русского мира"
- Гороскоп на 2017 год! Кому Огненный Петух принесет удачу
- Новое постановление Кабмина для переселенцев: каждые 3 месяца необходимо являться в Ощадбанк для идентификации
- На "таможне" "ДНР" в Успенке настоящий коллапс - в Россию невозможно въехать (ФОТО)
- Украинцы скоро не смогут уклоняться от мобилизации
- Год Огненного Петуха: как праздновать и чего ждать
- Что Трамп сделает с Украиной. Прогнозы экспертов
- Чуда не будет или Три сценария для оккупированного Донбасса - мнение
- Боевики нашли способ обмануть тепловизоры ВСУ
- 31 декабря: чего нельзя делать по народным поверьям