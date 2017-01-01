Покровск встречал Новый год с Натальей Валевской

01.01.2017 12:28

Жители и гости Покровска (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) встречали Новый 2017 год на главной площади города. В программе были розыгрыш призов, огненное шоу, праздничный фейерверк, а также бесплатные глинтвейн, чай, бульон.

Для празднования были приглашены звезды украинской эстрады, среди которых – Наталья Валевская, ансамбль «Оксамит», Богдан Щирба, Пиклунейз, Степ, Two voices, Ghetto prime.

Источник Донецкие новости.