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Покровск встречал Новый год с Натальей Валевской

01.01.2017 12:28
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Покровск встречал Новый год с Натальей Валевской

Жители и гости Покровска (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) встречали Новый 2017 год на главной площади города. В программе были розыгрыш призов, огненное шоу, праздничный фейерверк, а также бесплатные глинтвейн, чай, бульон.
Для празднования были приглашены звезды украинской эстрады, среди которых – Наталья Валевская, ансамбль «Оксамит», Богдан Щирба, Пиклунейз, Степ, Two voices, Ghetto prime.
Источник Донецкие новости.



Теги: Донбасс, Новый год, Покровск (Красноармейск)
 
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