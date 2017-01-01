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Порошенко встречал Новый год с военными в Мариуполе. ВИДЕО

01.01.2017 09:03
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Порошенко встречал Новый год с военными в Мариуполе. ВИДЕО

Петр Порошенко приехал в Мариуполь вечером 31 декабря.
Перед этим он побывал в Широкино и поздравил морпехов. Он отметил мужество военных, подчеркнув, что когда был на передовой, в 4 километрах от этого места начался обстрел.
Порошенко наградил государственными наградами большое количество пограничников.
Украинским пограничникам президент подарил 6 бронированных автомобилей Hummer, катер UMS1000, 6 беспилотных комплексов, 10 снайперских винтовок Barrett.
Но самое главное - на посту госпогранслужбы установлена современная система раннего выявления и идентификации целей на Азовском море "AEROS" производства США. Она предназначена для радиолокационного и электронного круглосуточного наблюдения.
Кроме того, Порошенко присвоил звание Героя Украины 21-летнему военнослужащему Никите Яровому, посмертно. Парень только в этом году закончил высшее военное учебное заведение и погиб в бою под Луганским. Награду получала мать Никиты. Порошенко долго говорил ей теплые слова о сыне, не в микрофон.
С начала проведения АТО государственные награды получил 721 пограничник.
Вместе с Порошенко в Мариуполь прибыли и делегация сенаторов США. Президент подчеркнул, что здесь присутствуют, как представители республиканцев, так и демократов. В своем выступлении сенатор подчеркнул, что полностью поддерживает Украину.
Использованы материалы 0629.



Теги: Донбасс, президент, Мариуполь, военные
 
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