Порошенко встречал Новый год с военными в Мариуполе. ВИДЕО

01.01.2017 09:03

Петр Порошенко приехал в Мариуполь вечером 31 декабря.

Перед этим он побывал в Широкино и поздравил морпехов. Он отметил мужество военных, подчеркнув, что когда был на передовой, в 4 километрах от этого места начался обстрел.

Порошенко наградил государственными наградами большое количество пограничников.

Украинским пограничникам президент подарил 6 бронированных автомобилей Hummer, катер UMS1000, 6 беспилотных комплексов, 10 снайперских винтовок Barrett.

Но самое главное - на посту госпогранслужбы установлена современная система раннего выявления и идентификации целей на Азовском море "AEROS" производства США. Она предназначена для радиолокационного и электронного круглосуточного наблюдения.

Кроме того, Порошенко присвоил звание Героя Украины 21-летнему военнослужащему Никите Яровому, посмертно. Парень только в этом году закончил высшее военное учебное заведение и погиб в бою под Луганским. Награду получала мать Никиты. Порошенко долго говорил ей теплые слова о сыне, не в микрофон.

С начала проведения АТО государственные награды получил 721 пограничник.

Вместе с Порошенко в Мариуполь прибыли и делегация сенаторов США. Президент подчеркнул, что здесь присутствуют, как представители республиканцев, так и демократов. В своем выступлении сенатор подчеркнул, что полностью поддерживает Украину.

Использованы материалы 0629.