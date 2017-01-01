Президент открыл восстановленные мосты

01.01.2017 11:50

Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Донецкую область принял участие в церемонии открытия восстановленных мостов через реки Казенный Торец и Северский Донец, которые были взорваны в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

«Простым и понятным проявлением восстановления страны является открытие двух отремонтированных мостов через две реки Донбасса – Северский Донец и Казенный Торец. Третий, телевизионный мост, позволит нам сейчас присоединиться к этой торжественной церемонии. Это событие – хороший знак для всей Украины, и для региона – особенно», – сказал Порошенко.

Во время телемоста Глава государства заслушал доклады с мест о готовности мостов и отдал приказ открыть.

«На оккупированной территории увидели, что это наш первый приоритет – восстановление восстановление Донбасса, создание нормальных условий для жизни людей, строительство мостов, строительство зданий, школ, детских садов, восстановление зданий, где живут люди», – подчеркнул президент.

По его словам, это тот приоритет, который сейчас демонстрирует украинское правительство, украинский парламент, украинский президент.

Восстановление моста через реку Северский Донец вблизи села Закотное (Лиманский р-н) было начато 26 сентября 2016 года. Из Государственного фонда регионального развития на соответствующие работы были направлены 36 млн грн, из областного бюджета – 4 млн грн.

Договор на выполнение работ по строительству моста через реку Казенный Торец возле села Семеновка (Славянский р-н) был заключен 12 сентября 2016 года. Мост был разрушен в результате взрыва, что сделало невозможным движение транспортных средств и пешеходов. В течение последних двух лет проезд автотранспорта с ограничением движения транспортных средств общим весом до 10 тонн осуществлялся понтонным мостом.

Строительные работы финансировались за счет средств Государственного фонда регионального развития, из кого было выделено 33,5 млн грн, и средств из областного бюджета – 37 млн грн.

Источник Донецкие новости.