Топ судебных дел в Мариуполе за 2016 год

01.01.2017 14:40

Судебные процессы, в том или ином виде, существовали с самых незапамятных времен. Перед тем, как правосудие должно свершить и виновные должны быть наказаны или оправданы, должен произойти весь процесс по всем правилам и ритуалам.

2016 год для Мариуполя запомнился резонансными судебными процессами.

1) Побег “Адвоката” и угрозы от Аброськина.

В Приморском суде проходило в мае слушание по делу об убийстве сотрудника СБ Виталия Мандзика. На скамье подсудимых находились добровольцы “Правого сектора” во главе с лидером группы Денисом Гордеевым "Адвокатом". Именно его обвиняли в том, что он выстрелил в затылок из автомата “СБУшнику”.

Сторона защиты утверждала, что бойцы “ПС” присекали контрабанду в зоне АТО, которую якобы “крышевали сотрудники СБУ”. Поддержать обвиняемых приехали местные активисты и патриоты из Днепра. В зале было более 100 человек и масса проукраинской символики. Заседание проходило в очень нервной обстановке и в первый день длилось 11 часов. Обвиняемые постоянно делали замечания судьям и указывали на ошибки, которые по их мнению, есть в судебном процессе. “Адвокат” и его группа умышленно тянули время не давали судьям принять окончательного решения. На второй день, когда заседание было продолжено, так и не дождавшись решения суда, обвиняемые самостоятельно вышли из “клетки” взломав дверь, утверждая что мера пресечения пребывания под арестом закончилась. Полиция заявила о попытке побега из суда. В зале начались потасовки с силовиками. Генерал Аброськин лично во всеуслышание отдал приказ при массовом сопротивлении стрелять на поражение. Закончилось заседание арестами некоторых днепровских активистов.

2) Точка в деле “Равликов”.

В средине декабря Ильичевский суд Мариуполя завершил рассмотрение уголовного дела по группе “Равлики”. Всем обвиняемым были вынесены условные сроки. Напоминаем, что в мае 2015 году указанные добровольцы (члены ОУН и “Святой Марии”) получили информацию о том что якобы на одной из ферм находятся вооруженные сепаратисты. С автоматами в руках и масках они приехали по указанному адресу. Обвиняемые утверждали, что действительно положили “лицом в пол” людей в форме без шевронов, обнаружив у них оружие и атрибутику РФ. Деньги и трудовые книжки нападавшие перенесли к себе в авто и набрали 102. По их словам их курировал лично Кива. Однако вызванный наряд правоохранителей задержал добровольцев на месте, обвинив в ряде преступлений. В том числе и разбойное нападение, избиение и незаконное владение оружием. Некоторые время “Равлики” содержались в Мариупольском СИЗО. Слушание их дел в суде вызывало большой резонанс и поддержку проукраинских активистов. Люди выходили на митинг и собирали подписи для того, чтобы задержанных выпустили на поруки. Летом членов группы выпустили на волю где они и дожидались приговора.

3) СБУ против полиции. "Бодание" систем.

14 октября 2016 г. на Мелекинском блокпосту произошел конфликт между полицейскими из батальона “Ивано-франковск” и местными СБУ-шниками. Сотрудники СБ вместе с военкомами пересекали блок-пост ночью и не смогли назвать правильный пароль. За это полицейские попросили их выйти из авто. По словам “иванофранковцев” сотрудники Службы безопасности стали “размахивать ксивами” и оказывать сопротивление. Они были обезоружены, избиты и уложены на асфальт. Полицейские снимали видео сотрудников СБ и вызвали патрульную полицию, заявив что на блокпосту выявлены боеприпасы.

На суде они сообщали, что за рулем ехал пьяный сотрудник Службы Безопасности, а он в свою очередь утверждал что он действительно был не трезв, но был в авто в качестве пассажира, а за рулем находился трезвый “военком”.

В Приморском суде не было активистов. Сотрудники двух силовых, но в этот раз конкурирующих служб, с негодованием смотрели друг на друга. Дело слушалось несколько раз, переносилось из-за того, что свидетель - патрульный был в другом городе, которого все же удалось допросить по “Скайпу” со второго раза.

В итоге, доказать то, что именно пьяный сотрудник СБУ находился за рулем в суде не удалось, а остальные 5 дел, которые были возбуждены по факту конфликта на блокпосту, будут рассматривать в Мангуше.

4) Эротическое дело.

Мариуполец был осужден за то, что кинул два изображения девушке через “Вконтакте”, подписанной как «Машуля Белова». С ней мужчина познакомился в одном из эротических сообществ Мариуполя и девушка провоцировала его на “откровенные” фото. Мужчина говорит, что лично ничего не фоткал и нашел изображения мужского члена в интернете и переслал девушке в личных сообщениях. Несмотря на то, что мужчина вины не признавал, суд признал его виновным в распространении порнографии. Ему дали условный срок 1 год и выписали штраф.

5) Осуждена “азартная ”пара.

На фоне объявленной правоохранителями борьбы с незаконной игральной деятельностью ярко выделяется (единственный!) судебный процесс против супружеской пары которая организовала казино. Супруг, заботясь о семейном бюджете, взял в аренду нежилое помещение, снабдил его необходимой мебелью и стал приглашать друзей “играть в карты на деньги”. Привлек в свой бизнес еще двоих человек, включая супругу, которая стала ему главным помощником в азартном бизнесе.

Казино было строго конспиративно. Заходили туда по предварительной записи или телефонному звонку. Рассекретив нелегальное казино правоохранители изъяли в нем компьютерную технику с установленной программой «megasuperomatic4», которая относится к азартным играм и ежедневные отчеты. Суд признал вину обоих супругов и решил признать мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст. 27 ч.1 ст. 203-2 УК Украины и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 170000 грн. с конфискацией игрового оборудования.

6) Экологи против Метинвеста.

В ноябре в Кальмиусском суде Мариуполя прошел один из раундов вечного поединка между ратующими за экологию общественниками и руководством комбинатов. Если быть точнее, то проходило заседание по иску Максима Бородина в отношении директора ММК им. Ильича Юрия Зинченко. Бородин обвинил Зинченко в том, что комбинат отказывается предоставлять экологическую информацию о выбросах в атмосферу по каждому показателю.

На суде присутствовало около 30 журналистов и общественников. Сторона защиты (адвокат Зинченко) настаивал на том, что комбинат не предоставил ответ Бородину на его запрос. т.к. данная информация является конфиденциальной, хоть и значимой для общественности.

Максим Бородин в свою очередь утверждал, что он имеет право ее знать и распоряжаться ею как депутат городского совета. Суд тогда не пришел к какому либо заключению, но дело вызвало общественный резонанс. Напоминаем, что позже прошли общественные слушания, в ходе которых комбинатам дали 5 лет отсрочки для модернизации производств.

7) Беглый Янукович.

Также не стоит забывать и о беглом «легитимном». Суд над бывшим гарантом всколыхнул мариупольцев также как и жителей всей страны. Экс-президент Украины Виктор Янукович напомнил о себе появившись в Ростовском суде и вещал с помощью «Скайпа».

Однако допрос не состоялся из-за активистов «Правого сектора», которые не выпустили на суд бывших сотрудников «Беркута» обвиняемых в убийствах майдановцев.

Янукович провел пресс-конференцию в которой повторил свою прошлую историю «о бегстве от расправы с ручной кладью». Также «легитимный» порадовал своим фейком о том, как иностранные наемники едва не расстреляли его авто по дороге в Крым. Виновным в смертях людей он себя не считает и заявил что уехал, чтобы «гражданская война не вспыхнула во всей Украине».

Как показал опрос мариупольцев на лицах города, что многие интересовались этим событием. Однако далеко не все жители города поверили заявлениям бывшего Президента. Мариупольцы в своем большинстве сходились во мнении что Януковичу нельзя доверять и считают его выступления «пиаром».

Источник 0629.