В начале января прифронтовой Мариуполь посетит пророссийский глава ОБСЕ

01.01.2017 21:58

В начале января с рабочим визитом в Мариуполь собирается приехать министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц. В это время именно Австрия начнет главенствовать в ОБСЕ, пишет mariupol.tv.

Курц намерен лично изучить ситуацию в зоне АТО. Пока что поездка будущего главы ОБСЕ запланирована на 3-4 января.

Вена, которая будет председательствовать в ОБСЕ в 2017 году, ставит перед собой три амбициозные цели: деескалацию имеющихся конфликтов, восстановление межгосударственного доверия и борьбу с радикализацией, которая представляет угрозу многим государствам.

Стоит отметить, что Себастьян Курц известен своими симпатиями к России и желанием как можно быстрее отменить антироссийские санкции.