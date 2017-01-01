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В начале января прифронтовой Мариуполь посетит пророссийский глава ОБСЕ

01.01.2017 21:58
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В начале января прифронтовой Мариуполь посетит пророссийский глава ОБСЕ

В начале января с рабочим визитом в Мариуполь собирается приехать министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц. В это время именно Австрия начнет главенствовать в ОБСЕ, пишет mariupol.tv.
Курц намерен лично изучить ситуацию в зоне АТО. Пока что поездка будущего главы ОБСЕ запланирована на 3-4 января.
Вена, которая будет председательствовать в ОБСЕ в 2017 году, ставит перед собой три амбициозные цели: деескалацию имеющихся конфликтов, восстановление межгосударственного доверия и борьбу с радикализацией, которая представляет угрозу многим государствам.
Стоит отметить, что Себастьян Курц известен своими симпатиями к России и желанием как можно быстрее отменить антироссийские санкции.



Теги: Донбасс, Австрия, Мариуполь, ОБСЕ
 
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