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В последний день 2016-го боевики открывали огонь 44 раза
За минувшие сутки, которые были последними в ушедшем 2016 году, боевики обстреляли позиции украинских военных 44 раза, сообщает пресс-центр АТО на странице в Facebook.
На Мариупольском направлении боевики вели огонь из 122-мм артиллерии по украинским позициям в районе Водяного. Около Широкиного применяли 120-мм и 82-мм минометы. Около Марьинки огонь вел снайпер. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли Водяное, Широкино, Павлополь, Гнутовое, Чермалик, Красногоровку и Старогнатовку.
На Донецком направлении из 82-мм минометов боевики обстреливали украинские позиции в районе Луганского. Из гранатометов и стрелкового оружия били по Авдеевке, Майорску, Южному, Зайцевому, Луганскому и Крутой Балке.
На Луганском направлении из гранатометов боевики вели огонь около Новозвановки, Станицы Луганской и Кондрашевки Новой.
Теги: Донбасс, боевики, обстрелы
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