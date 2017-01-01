В соцсети живо обсуждают украинскую особенность Нового года в Донецке

01.01.2017 20:42

На оккупированной территории Донбасса и в самом Донецке Украинцы отпраздновали Новый год по украинскому времени салютами, пишет from-ua.

Об этом сообщается hochu domoy в Twitter.

"Кто-то запускал салюты и на украинский Новый год! Присовокупил с балкона и свои три хлопушки!" - написал один из жителей Донецка.