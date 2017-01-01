Главная / Новости / Донецкая область / В соцсети живо обсуждают украинскую особенность Нового года в Донецке
Последние новости раздела
- В соцсети живо обсуждают украинскую особенность Нового года в Донецке20:42
- Мариуполь вышел из пятерки самых грязных городов15:53
- Рынок недвижимости Донецка на низком старте15:04
- Топ судебных дел в Мариуполе за 2016 год14:40
- Захарченко планирует «подгрести под себя» всю Донецкую область13:21
- Покровск встречал Новый год с Натальей Валевской12:28
- Воины ВСУ поздравили сограждан, живущих на временно окупированных территориях. ВИДЕО12:10
- Президент открыл восстановленные мосты11:50
- Дончане встречали Новый год на площади Ленина11:11
- Порошенко встречал Новый год с военными в Мариуполе. ВИДЕО09:03
В соцсети живо обсуждают украинскую особенность Нового года в Донецке
01.01.2017 20:42
На оккупированной территории Донбасса и в самом Донецке Украинцы отпраздновали Новый год по украинскому времени салютами, пишет from-ua.
Об этом сообщается hochu domoy в Twitter.
"Кто-то запускал салюты и на украинский Новый год! Присовокупил с балкона и свои три хлопушки!" - написал один из жителей Донецка.
Теги: Донецк, Донбасс, праздник, соцсети
Читайте также:
- В соцсети живо обсуждают украинскую особенность Нового года в Донецке20:42
- Мариуполь вышел из пятерки самых грязных городов15:53
- Рынок недвижимости Донецка на низком старте15:04
- Топ судебных дел в Мариуполе за 2016 год14:40
- Дороги на Луганщине отремонтируют турки14:21
- Захарченко планирует «подгрести под себя» всю Донецкую область13:21
- Покровск встречал Новый год с Натальей Валевской12:28
- Воины ВСУ поздравили сограждан, живущих на временно окупированных территориях. ВИДЕО12:10
- Президент открыл восстановленные мосты11:50
- Дончане встречали Новый год на площади Ленина11:11
- В соцсети живо обсуждают украинскую особенность Нового года в Донецке20:42
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- Атрибутика милиции стала недействительной19:41
- МИД Украины просит своих граждан быть осторожными19:14
- Вводятся референтные цены на некоторые лекарства18:45
- Украинка рассказала, как спаслась из ночного клуба в Стамбуле, в котором произошел теракт18:20
- "Ваша трагедия - наша", - дипломаты из МИД Украины и Павел Климкин удивили бурной реакцией на теракт в Стамбуле17:52
- В Каменском одна петарда спалила департамент финансов горсовета17:36
- Работа Единого государственного реестра е-деклараций на грани срыва17:11
- Народный депутат Пашинский в лесу отстреливался от пьяного, напавшего на него с бутылкой16:44
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- Рукотворное чудо07:10
- Новогоднее застолье: как и чем сервировать праздничный стол22:08
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Не «хунта», а «сходняк»: тени прошлого украинской власти11:07
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом10:59
- Киев — самая опасная столица Европы13:40
- Гороскоп на 2017 год! Кому Огненный Петух принесет удачу
- "Поскорее заходите в Донецк, здесь работы непочатый край" - Адольф Донецкий о донецких сторонниках "русского мира"
- Новое постановление Кабмина для переселенцев: каждые 3 месяца необходимо являться в Ощадбанк для идентификации
- На "таможне" "ДНР" в Успенке настоящий коллапс - в Россию невозможно въехать (ФОТО)
- Украинцы скоро не смогут уклоняться от мобилизации
- Год Огненного Петуха: как праздновать и чего ждать
- Что Трамп сделает с Украиной. Прогнозы экспертов
- Чуда не будет или Три сценария для оккупированного Донбасса - мнение
- Боевики нашли способ обмануть тепловизоры ВСУ
- 31 декабря: чего нельзя делать по народным поверьям