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Архив - Донецкая область

В соцсети живо обсуждают украинскую особенность Нового года в Донецке

01.01.2017 20:42
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В соцсети живо обсуждают украинскую особенность Нового года в Донецке

На оккупированной территории Донбасса и в самом Донецке Украинцы отпраздновали Новый год по украинскому времени салютами, пишет from-ua.
Об этом сообщается hochu domoy в Twitter.
"Кто-то запускал салюты и на украинский Новый год! Присовокупил с балкона и свои три хлопушки!" - написал один из жителей Донецка.



Теги: Донецк, Донбасс, праздник, соцсети
 
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