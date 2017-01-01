Захарченко планирует «подгрести под себя» всю Донецкую область

01.01.2017 13:21

Глава «ДНР» Александр Захарченко рассчитывает после выполнения минских соглашений поднять вопрос о переходе под контроль самопровозглашенной Донецкой народной республики городов и районов всей Донецкой области, пишут российские СМИ.

"У нас в 2014 году прошел референдум. Территория референдума была — вся Донецкая область, и мы будем разговаривать о том, чтобы результаты референдума были приняты на всей территории Донецкой области… Основная задача "Минска-2" — перейти именно к этим переговорам", — сказал Захарченко, отвечая на вопрос о том, чего ждать после выполнения минских соглашений.