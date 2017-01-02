Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Басурин "увидел" в районе Дебальцево 200 украинских снайперов, российские СМИ тему подхватили

02.01.2017 15:32
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Басурин "увидел" в районе Дебальцево 200 украинских снайперов, российские СМИ тему подхватили

Разведка самопровозглашенной "Донецкой народной республики" якобы установила прибытие 200 снайперов для усиления позиций украинских силовиков на Дебальцевском направлении, заявил журналистам в понедельник  так называемый "заместитель командующего оперативным командованием ДНР" Эдуард Басурин. Об этом сообщает "РИА.Новости".

 "В район Жованки отмечено прибытие двух снайперских рот противника в количестве 200 человек для дальнейшего усиления подразделений ВСУ на Светлодарской дуге", — сказал Басурин.

По его словам, также в районе Старого Крыма установлено местоположение пяти гаубиц калибром 122 мм.

"Наша разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии соприкосновения. Так, в район Гранитного отмечено прибытие трех 152 мм самоходных гаубиц "Акация", — сказал Басурин.


Фото: https://twitter.com

Теги: Украина, Донбасс, снайпер, ДНР, Басурин
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх