Басурин "увидел" в районе Дебальцево 200 украинских снайперов, российские СМИ тему подхватили

02.01.2017 15:32

Разведка самопровозглашенной "Донецкой народной республики" якобы установила прибытие 200 снайперов для усиления позиций украинских силовиков на Дебальцевском направлении, заявил журналистам в понедельник так называемый "заместитель командующего оперативным командованием ДНР" Эдуард Басурин. Об этом сообщает "РИА.Новости".

"В район Жованки отмечено прибытие двух снайперских рот противника в количестве 200 человек для дальнейшего усиления подразделений ВСУ на Светлодарской дуге", — сказал Басурин.

По его словам, также в районе Старого Крыма установлено местоположение пяти гаубиц калибром 122 мм.

"Наша разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии соприкосновения. Так, в район Гранитного отмечено прибытие трех 152 мм самоходных гаубиц "Акация", — сказал Басурин.