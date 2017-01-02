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Басурин "увидел" в районе Дебальцево 200 украинских снайперов, российские СМИ тему подхватили
Разведка самопровозглашенной "Донецкой народной республики" якобы установила прибытие 200 снайперов для усиления позиций украинских силовиков на Дебальцевском направлении, заявил журналистам в понедельник так называемый "заместитель командующего оперативным командованием ДНР" Эдуард Басурин. Об этом сообщает "РИА.Новости".
"В район Жованки отмечено прибытие двух снайперских рот противника в количестве 200 человек для дальнейшего усиления подразделений ВСУ на Светлодарской дуге", — сказал Басурин.
По его словам, также в районе Старого Крыма установлено местоположение пяти гаубиц калибром 122 мм.
"Наша разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии соприкосновения. Так, в район Гранитного отмечено прибытие трех 152 мм самоходных гаубиц "Акация", — сказал Басурин.
Фото: https://twitter.com
Теги: Украина, Донбасс, снайпер, ДНР, Басурин
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