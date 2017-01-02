Главная / Новости / Донецкая область / Блокпосты Донбасса: на КПВВ "Майорск" и "Марьинка" автомобилей немного, на «Новотроицком» и «Гнутово» очередей нет
Последние новости раздела
- Ситуация на блокпостах Донбасса - информация от очевидцев12:11
- В "ДНР" похвастались, что дали аккредитацию семи гуманитарным миссиям, 15 заявок отклонили11:48
- В Волновахском районе из-за конфликта на бытовой почве погиб военнослужащий ВСУ11:40
- Блокпосты Донбасса: на КПВВ "Майорск" и "Марьинка" автомобилей немного, на «Новотроицком» и «Гнутово» очередей нет11:09
- В Краматорске тяжелые травмы получил патрульный, разнимавший дерущихся мужчин10:53
- "Верю: в следующем году Украина вернет Донбасс" - Тука10:42
- "Ваша халатность забрала больше жизней украинцев, чем война за последние годы" - известный кардиохирург обвинил руководство Минздрава 09:45
- Во время пьяной ссоры боевиков взорвалась граната, есть потери09:35
- С начала суток боевики дважды нарушали перемирие на Донбассе09:27
- На железнодорожном вокзале Мариуполя полицейские задержали мужчину с боеприпасами08:54
Блокпосты Донбасса: на КПВВ "Майорск" и "Марьинка" автомобилей немного, на «Новотроицком» и «Гнутово» очередей нет
02.01.2017 11:09
О ситуации в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в раное проведения АТО сегодня утром, 2 января, сообщает на своем официальном сайте Государственная пограничная служба Украины.
Сегодня утром для пересечения линии разграничения в контрольных пунктах на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
- «Майорск» — 50/25,
- «Марьинка» — 70/50,
- на КПВВ «Новотроицкое» и «Гнутово» очередей не зафиксировано.
За прошедшие сутки на всех контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, наблюдалось значительное уменьшение пассажиро-транспортного потока по сравнению с предыдущими сутками.
В целом, вчера через КПВВ проследовали более 2,8 тыс. человек и около 950 транспортных средств:
- «Майорск» — 645 человек и 206 транспортных средств;
- «Марьинка» — 1110 человек и 390 транспортных средств;
- «Новотроицкое» — 568 человек и 196 транспортных средств;
- «Гнутово» — 185 человек и 111 транспортных средств;
- «Станица Луганская» — 335 человек.
Фото: a-s-k-e-t.livejournal.com/
Теги: Донбасс, блокпост, Госпогранслужба, пропускная система
Читайте также:
- Блокпосты Донбасса: на КПВВ "Майорск" и "Марьинка" огромное скопление автомобилей
- Ситуация на блокпостах на линии разграничения в Донбассе на утро 30 декабря
- Госпогранслужба отчиталась о работе КПВВ на Донбассе: наиболее активными были "Зайцево" и "Марьинка"
- Ситуация на блокпостах Донбасса: традиционные очереди из машин и огромный поток пеших
- Блокпосты на Донбассе пересекло более 23 тысяч человек и около 4 тысяч машин, сегодня снова огромные очереди
- Ситуация на блокпостах: огромный пассажиропоток, автомобильные очереди, напряженнее всего на КПВВ "Марьинка"
- Ситуация на блокпостах Донбасса - информация от очевидцев12:11
- В "ДНР" похвастались, что дали аккредитацию семи гуманитарным миссиям, 15 заявок отклонили11:48
- В Волновахском районе из-за конфликта на бытовой почве погиб военнослужащий ВСУ11:40
- Блокпосты Донбасса: на КПВВ "Майорск" и "Марьинка" автомобилей немного, на «Новотроицком» и «Гнутово» очередей нет11:09
- В Краматорске тяжелые травмы получил патрульный, разнимавший дерущихся мужчин10:53
- "Верю: в следующем году Украина вернет Донбасс" - Тука10:42
- "Ваша халатность забрала больше жизней украинцев, чем война за последние годы" - известный кардиохирург обвинил руководство Минздрава 09:45
- Во время пьяной ссоры боевиков взорвалась граната, есть потери09:35
- С начала суток боевики дважды нарушали перемирие на Донбассе09:27
- На железнодорожном вокзале Мариуполя полицейские задержали мужчину с боеприпасами08:54
- Ситуация на блокпостах Донбасса - информация от очевидцев12:11
- В первый день на посту президента США Трамп намерен отменить многие законы и правила Обамы11:52
- В "ДНР" похвастались, что дали аккредитацию семи гуманитарным миссиям, 15 заявок отклонили11:48
- В Волновахском районе из-за конфликта на бытовой почве погиб военнослужащий ВСУ11:40
- К Рождеству в Украину придут морозы11:25
- Блокпосты Донбасса: на КПВВ "Майорск" и "Марьинка" автомобилей немного, на «Новотроицком» и «Гнутово» очередей нет11:09
- В 2016 году Украина сократила импорт газа на 30%, у "Газпрома" топливо не закупается11:05
- В Краматорске тяжелые травмы получил патрульный, разнимавший дерущихся мужчин10:53
- "Верю: в следующем году Украина вернет Донбасс" - Тука10:42
- Samsung представила первый в мире "безветренный" кондиционер10:35
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- Рукотворное чудо07:10
- Новогоднее застолье: как и чем сервировать праздничный стол22:08
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Не «хунта», а «сходняк»: тени прошлого украинской власти11:07
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом10:59
- Гороскоп на 2017 год! Кому Огненный Петух принесет удачу
- "Поскорее заходите в Донецк, здесь работы непочатый край" - Адольф Донецкий о донецких сторонниках "русского мира"
- Новое постановление Кабмина для переселенцев: каждые 3 месяца необходимо являться в Ощадбанк для идентификации
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман
- На "таможне" "ДНР" в Успенке настоящий коллапс - в Россию невозможно въехать (ФОТО)
- Рынок недвижимости Донецка на низком старте
- Чуда не будет или Три сценария для оккупированного Донбасса - мнение
- Представитель российской Госдумы озвучил дальнейшие действия Кремля в отношении Украины
- "Оккупация - это временно" - Порошенко из Мариуполя обратился к жителям оккупированного Донбасса
- Кремль готовится к большой войне?