Блокпосты Донбасса: на КПВВ "Майорск" и "Марьинка" автомобилей немного, на «Новотроицком» и «Гнутово» очередей нет

О ситуации в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в раное проведения АТО сегодня утром, 2 января, сообщает на своем официальном сайте Государственная пограничная служба Украины.

Сегодня утром для пересечения линии разграничения в контрольных пунктах на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорск» — 50/25,

«Марьинка» — 70/50,

на КПВВ «Новотроицкое» и «Гнутово» очередей не зафиксировано.

За прошедшие сутки на всех контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, наблюдалось значительное уменьшение пассажиро-транспортного потока по сравнению с предыдущими сутками.

В целом, вчера через КПВВ проследовали более 2,8 тыс. человек и около 950 транспортных средств: