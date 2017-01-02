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Блокпосты Донбасса: на КПВВ "Майорск" и "Марьинка" автомобилей немного, на «Новотроицком» и «Гнутово» очередей нет

02.01.2017 11:09
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Блокпосты Донбасса: на КПВВ "Майорск" и "Марьинка" автомобилей немного, на «Новотроицком» и «Гнутово» очередей нет

О ситуации в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в раное проведения АТО сегодня утром, 2 января, сообщает на своем официальном сайте Государственная пограничная служба Украины.

Сегодня утром для пересечения линии разграничения в контрольных пунктах на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

  • «Майорск» — 50/25,
  • «Марьинка» — 70/50,
  • на КПВВ «Новотроицкое» и «Гнутово» очередей не зафиксировано.

За прошедшие сутки на всех контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, наблюдалось значительное уменьшение пассажиро-транспортного потока по сравнению с предыдущими сутками.

В целом, вчера через КПВВ проследовали более 2,8 тыс. человек и около 950 транспортных средств:

  • «Майорск» — 645 человек и 206 транспортных средств;
  • «Марьинка» — 1110 человек и 390 транспортных средств;
  • «Новотроицкое» — 568 человек и 196 транспортных средств;
  • «Гнутово» — 185 человек и 111 транспортных средств;
  • «Станица Луганская» — 335 человек.

Фото: a-s-k-e-t.livejournal.com/

Теги: Донбасс, блокпост, Госпогранслужба, пропускная система
 
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