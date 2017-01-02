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Донбасс- это Украина: в Славянске в городском транспорте объявления об остановках стали давать на украинском языке

02.01.2017 12:41
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Донбасс- это Украина: в Славянске в городском транспорте объявления об остановках стали давать на украинском языке

Об этом в соцсетях пишут местные жители.

"В троллейбусах `а остановки начали объявлять по-украински. Объявляется бульвар Героев Крут, улица Ярослава Мудрого и другие".

"В нас вже перейшли на рідну мову. Це добре".


Фото: https://twitter.com/

Теги: Донбасс, Славянск, украинский язык, транспорт, остановка
 
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