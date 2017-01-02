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Донбасс- это Украина: в Славянске в городском транспорте объявления об остановках стали давать на украинском языке
02.01.2017 12:41
Об этом в соцсетях пишут местные жители.
"В троллейбусах #Славянск`а остановки начали объявлять по-украински. Объявляется бульвар Героев Крут, улица Ярослава Мудрого и другие".
"В нас вже перейшли на рідну мову. Це добре".
Фото: https://twitter.com/
Теги: Донбасс, Славянск, украинский язык, транспорт, остановка
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