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Донецкие "моржи" отметили Новый год купанием в ледяной воде и горячим чаем (ФОТО)

02.01.2017 14:16
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Донецкие "моржи" отметили Новый год купанием в ледяной воде и горячим чаем (ФОТО)

В Донецке любители здорового образа жизни не стали изменять традициям - после новогодней ночи встречать первый день наступившего года купанием в проруби.

И на сей раз на лодочной станции второго городского пруда дончане купались несмотря на температуру воздуха (-11С) и воды (+3С), а затем согревались горячим чаем, пишет 62.ua.



Фото: www.62.ua/

Теги: Донецк, Донбасс, купание, морж, прорубь
 
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