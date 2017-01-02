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Донецкие "моржи" отметили Новый год купанием в ледяной воде и горячим чаем (ФОТО)
02.01.2017 14:16
В Донецке любители здорового образа жизни не стали изменять традициям - после новогодней ночи встречать первый день наступившего года купанием в проруби.
И на сей раз на лодочной станции второго городского пруда дончане купались несмотря на температуру воздуха (-11С) и воды (+3С), а затем согревались горячим чаем, пишет 62.ua.
Фото: www.62.ua/
Теги: Донецк, Донбасс, купание, морж, прорубь
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