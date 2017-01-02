Из-за остановки Красноармейской фильтровальной станции без воды осталась часть городов Донецкой области

02.01.2017 13:13

Из-за прекращения электроснабжения Красноармейской фильтровальной станции в селе Карловка, Покровск, Мирноград и населенные пункты в добропольском направлении остались без водоснабжения. Об этом сообщает телекомпания «Орбита» со ссылкой на директора Красноармейского РПУ КП «Компания «Вода Донбасса» Игоря Юдина.

Так как электроснабжение осуществляется от единственного энерговвода со стороны подконтрольной Украине территории (второй ввод со стороны Донецка, существовавший до начала боевых действий, сейчас разрушен), подача воды с фильтровальной станции прекратилась, пишет сайт "Новости Донбасса".