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Капитан донецкого "Шахтера" получил предложение от испанской "Барселоны", но зарплата гораздо скромнее теперешней

02.01.2017 19:39
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Капитан донецкого "Шахтера" получил предложение от испанской "Барселоны", но зарплата гораздо скромнее теперешней

Каталонская "Барселона" предложила крайне невыгодный контракт легендарному капитану донецкого "Шахтера" Дарио Срне.

По информации Mundo Deportivo, контакты между 34-летним хорватом и спортивным директором "Барселоны" Робертом Фернандесом не прекращались даже во время отпуска игрока в Дубае, пишет "Футбол 24".

Срна должен согласиться на значительно меньшую зарплату, чем в "Шахтере". "Барселона" же не предложит хорвату ни на один евро больше, из-за лимита на зарплаты. Кроме этого, хорват должен принять во внимание и специфику налогообложения доходов в Испании. Каталонский клуб ожидает решения Срны, который пока сильно сомневается, переходить ли в "Барселону" на таких скромных условиях.


Фото: https://football24.ua/

Теги: Донбасс, шахтер , Барселона, контракт, капитан
 
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