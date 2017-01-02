Капитан донецкого "Шахтера" получил предложение от испанской "Барселоны", но зарплата гораздо скромнее теперешней

02.01.2017 19:39

Каталонская "Барселона" предложила крайне невыгодный контракт легендарному капитану донецкого "Шахтера" Дарио Срне.

По информации Mundo Deportivo, контакты между 34-летним хорватом и спортивным директором "Барселоны" Робертом Фернандесом не прекращались даже во время отпуска игрока в Дубае, пишет "Футбол 24".

Срна должен согласиться на значительно меньшую зарплату, чем в "Шахтере". "Барселона" же не предложит хорвату ни на один евро больше, из-за лимита на зарплаты. Кроме этого, хорват должен принять во внимание и специфику налогообложения доходов в Испании. Каталонский клуб ожидает решения Срны, который пока сильно сомневается, переходить ли в "Барселону" на таких скромных условиях.