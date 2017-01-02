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Киев простился с погибшим на Донбассе бойцом Леонидом Проводенко (ФОТО)
02.01.2017 12:59
Киев прощается с легендарным бойцом мотопехотного батальона сил АТО Леонидом Проводенко, который трагически погиб во время боя с террористами в канун Нового года в районе Авдеевки, пишет dialog.ua.
Прощание с солдатом украинской армии началось сегодня утром в центре столицы. СМИ сообщают, что террористы похитили мертвое тело украинского бойца, издевались над ним и выложили видеозапись в Интернет.
Журналисты сообщают, что до войны Проводенко жил в Луганской области и работал инспектором охраны природы. Он был женат и имел двух сыновей. После начала войны он с семьей переселился в Киев и ушел добровольцем на войну.
Журналисты подчеркивают, что его главной мечтой было освобождение родных мест от террористов и возвращение к своей любимой работе.
Фото: www.dialog.ua/
Теги: Донбасс, Киев, война, гибель, прощание, военнослужащий
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