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Мнение: Трамп будет работать на интересы США, а существование РФ не в интересах США"
Украинский волонтер Мирослав Гай на "Обозревателе" опубликовал пост об американских санкциях в отношении России и о том, что врядли новому президенту США удастся их полностью отменить.
Вот что он пишет:
"Итак, я долго разбирался с санкциями, которые подложил Обамычь под елочку на НГ, с этой высылкой дипломатов и т.д.
И есть чем Вас порадовать, украинцы. Это не простые санкции. Это предвоенные.
Дело в том, что ФСБ и ГРУ РФ сотрудничают с другими разведками и силовыми ведомствами разных стран. В общем называется около 120 стран, но по факту больше. Добавьте еще сюда террористические организации. Сотрудничество это необходимо для разных целей. Например для борьбы с терроризмом, обменом данных по угрозам, слежкой и т.д.
Украина тоже имеет такое сотрудничество. В прошлом году мы подписали договор о работе с США. Поетому мы имеем данные со спутников, перехваты и т.д. для ведения боевых действий и экономической разведки.
Так вот для РФ теперь все. Никаких данных. Ни по Сирии, ни по Чечне, ни по Афгану, ни по Карабаху. Никаких. Нужно понимать, что РФ отсталая страна и ее развед-техгологии тоже зависят от западных комплектующих. Ведущие компании РФ производящие оборудование жля разведки тоже под санкциями.
Но и это еще не все. Санкции коснутся также всех, кто захочет работать с ФСБ или ГРУ РФ. То-есть, если станет известно о таком сотрудничестве, то США будет жестко наказывать и страны сотрудничающие с РФ в области разведки.
А это не хило. Основные виды открытой разведки - это дипломаты, журналисты, экономические представители, а с некоторых пор и айти. Это так называемая "официальная" разведка(именно поэтому на Украину так обиделись, когда база журналистов посещающих ОРДЛО была опубликована в СМИ).
Так вот, к чему это я. Для РФ теперь закрыты любые виды официального получения разведданных. Закрыт доступ к технологиям. А людей и организации, которые засветятся на таком сотрудничестве будут жестко наказывать.
Теперь данные для работы по той же Сирии буду стоить Путину в три дорого, а для людей их передающих добавит риски.
Хороший подарок под Новый Год. Воевать станет в чем-то легче.
И вряд ли Трамп все это снимет. Даже если захочет и у него выйдет, то получится огромный скандал. А Грифы уже сидят и смотрят за его действиями в надежде на ошибку.
Но думаю, что Трамп будет работать на интересы США. Существование РФ не в интересах США".
Фото: https://www.facebook.com/
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, разведка, волонтер, данные, санкции
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