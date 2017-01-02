На третий год войны минсоцполитики "нечаянно нашло" 1800 детей-сирот с Донбасса

02.01.2017 12:33

Об этом рассказала эксперт по правам ребенка Людмила Волынец, пишет "Кочегарка".

"Буквально на днях в Кабмине мне официально сообщили, что Минсоцполитики "нечаянно нашло" еще 1797 детей-сирот и лишенных родительской опеки", — сказала она.

Волынец пояснила, что в Украине существует база данных детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Такой статус присваивают ребенку городские и районные власти.

"Если, например, в Горловке, определенному количеству детей до войны дали такой статус, то, когда началась война, Минсоцполитики просто сняло его с учета, а то, что ребенок стал сиротой на востоке, а воспитывается во Львовской области, они об этом забыли, а такая возможность по закону есть", — рассказала она, добавив, что, по ее мнению, еще около 3,5 тысяч детей министерство "найдет".

Однако эти дети почти на три года войны потеряли право быть усыновленными, поскольку за это время Минсоцполитики не направляло к ним усыновителей.

Отметим, также Людмила Волынец рассказала, что за 2016 год 44 ребенка погибли по вине своих родителей или опекунов.