На железнодорожном вокзале Мариуполя полицейские задержали мужчину с боеприпасами

02.01.2017 08:54

Полицейские Мариуполя на железнодорожном вокзале задержали мужчину, который пытался в своем рюкзаке вывезти патроны.

Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП Украины в Донецкой области.

Сообщается, что 1 января в поле зрения правоохранителей попал 19-летний пассажир поезда. При досмотре личных вещей оказалось, что парень пытался пронести в поезд боеприпасы. В рюкзаке задержанного сотрудники полиции обнаружили 30 патронов калибром 5,45 миллиметров. Парень рассказал, что патроны он нашел и просто забыл выложить из рюкзака.

Патроны изъяты, решается вопрос о привлечении их владельца к уголовной ответственности за нелегальное их хранение (ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины).