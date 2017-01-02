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Архив - Донецкая область

На железнодорожном вокзале Мариуполя полицейские задержали мужчину с боеприпасами

02.01.2017 08:54
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На железнодорожном вокзале Мариуполя полицейские задержали мужчину с боеприпасами

Полицейские Мариуполя на железнодорожном вокзале задержали мужчину, который пытался в своем рюкзаке вывезти патроны.

Об этом сообщил отдел коммуникации  ГУНП Украины в Донецкой области.

Сообщается, что 1 января в поле зрения правоохранителей попал 19-летний пассажир поезда. При досмотре личных вещей оказалось, что парень пытался пронести в поезд боеприпасы. В рюкзаке задержанного сотрудники полиции обнаружили 30 патронов калибром 5,45 миллиметров. Парень рассказал, что патроны он нашел и просто забыл выложить из рюкзака.

Патроны изъяты, решается вопрос о привлечении их владельца к уголовной ответственности за нелегальное их хранение (ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины).


Фото: https://dn.npu.gov.ua

Теги: Донбасс, Мариуполь, мужчина, боеприпасы, железнодорожный вокзал, Полиция Донбасса
 
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