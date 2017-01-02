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Новый глава ОБСЕ и министр иностранных дел Украины двое суток проведут в прифронтовом Донбассе
02.01.2017 17:43
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и действующий председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц осуществят рабочий визит в Донецкую область 3-4 января 2017. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины, пишут украинские СМИ.
В нем отмечается, что "целью визита является ознакомление руководителя внешнеполитического ведомства Австрии, начинающего председательство этой страны в ОБСЕ, с состоянием имплементации Минских договоренностей, социально-экономической ситуацией в регионе, обусловленной военной агрессией России против Украины, а также реализацией благотворительных проектов с участием австрийских гуманитарных организаций".
Фото: glavcom.ua/
Теги: Украина, Донбасс, министр, визит, Донецкая область, МИД, ОБСЕ
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