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Новый глава ОБСЕ и министр иностранных дел Украины двое суток проведут в прифронтовом Донбассе

02.01.2017 17:43
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Новый глава ОБСЕ и министр иностранных дел Украины двое суток проведут в прифронтовом Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и действующий председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц осуществят рабочий визит в Донецкую область 3-4 января 2017. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины, пишут украинские СМИ.

В нем отмечается, что "целью визита является ознакомление руководителя внешнеполитического ведомства Австрии, начинающего председательство этой страны в ОБСЕ, с состоянием имплементации Минских договоренностей, социально-экономической ситуацией в регионе, обусловленной военной агрессией России против Украины, а также реализацией благотворительных проектов с участием австрийских гуманитарных организаций". 


Фото: glavcom.ua/

Теги: Украина, Донбасс, министр, визит, Донецкая область, МИД, ОБСЕ
 
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