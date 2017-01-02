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Порошенко ответил Пинчуку на его прокремлевские высказывания, это услышала вся Украина
Известный украинский журналист и блогер Виктор Уколов в своем блоге пишет о том, что самый лучший ответ олигарху Виктору Пинчуку, который разразился своими прокремлевскими взглядами на страницах одного из изданий, дал президент Украины Петр Порошенко в своем новогоднем обращении к украинскому народу.
"На Новый год у людей были другие планы, чем вести полемику относительно информационного вброса очередного одумавшегося олигарха. Петр Порошенко поехал на передовую с двумя американскими сенаторами из двух разных партий. Лидеры многих партий полетели на отдых, устав от собственной критики в адрес власти", – написал Виктор Уколов. Тем не менее, подчеркивает журналист, ответ Пинчуку таки дал сам Порошенко, озвучив свой ответ перед всеми украинцами, за пять мину до начала нового года.
В частности, на свои предложения по изменению внешнеполитического курса Украины Виктор Пинчук мог четко услышать, что в 2017 году Украина продолжит курс на сближение с Евросоюзом и НАТО, а не Россией. Что касается другого предложения олигарха попрощаться с Крымом, каждый украинец услышал, что российская оккупация временная, как в Крыму так и на Донбассе, пишет replyua.net.
Фото: replyua.net/
Теги: Украина, Донбасс, Крым, НАТО, Пинар-дель-Рио, ответ, Евросоюз, Порошенко
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