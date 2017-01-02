Российские кураторы во время праздников оставили "защитников русского мира" на Донбассе без табельного оружия

02.01.2017 08:00

У боевиков террористических "ЛНР/ДНР" на время новогодних и рождественских праздников табельные пистолеты. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны.



"С целью предупреждения неправомерных действий относительно гражданского населения в ОРДЛО командованием центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного ПО (Ростов-на-Дону) ВС РФ предписано изъять личное оружие (пистолеты) у офицерского состава 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК на время проведения новогодних и рождественских праздников", - отмечается в нем.



Таким образом российское командование пытается избежать случаев несанкционированного использования пьяными боевиками табельного оружия