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Российские кураторы во время праздников оставили "защитников русского мира" на Донбассе без табельного оружия
02.01.2017 08:00
У боевиков террористических "ЛНР/ДНР" на время новогодних и рождественских праздников табельные пистолеты. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны.
"С целью предупреждения неправомерных действий относительно гражданского населения в ОРДЛО командованием центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного ПО (Ростов-на-Дону) ВС РФ предписано изъять личное оружие (пистолеты) у офицерского состава 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК на время проведения новогодних и рождественских праздников", - отмечается в нем.
Таким образом российское командование пытается избежать случаев несанкционированного использования пьяными боевиками табельного оружия
Фото: https://www.google.com.ua
Теги: Россия, Донбасс, оружие, ДНР, ЛНР, боевики, кураторы
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