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С начала суток боевики дважды нарушали перемирие на Донбассе

02.01.2017 09:27
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С начала суток боевики дважды нарушали перемирие на Донбассе

Пророссийские боевики на Донбассе с начала текущих суток дважды стреляли по позициям украинских военных. Об этом сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин в эфире телеканала "112 Украина".

"С 00:00 было два обстрела. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового орудия обстреляли Северное, а из стрелкового оружия - Павлополь", - сказал он.

Всего за прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано 38 вражеских обстрелов, применялись гранатометы, минометы и стрелковое оружие.

 

Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, штаб, боевики, обстрелы
 
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