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С начала суток боевики дважды нарушали перемирие на Донбассе
02.01.2017 09:27
Пророссийские боевики на Донбассе с начала текущих суток дважды стреляли по позициям украинских военных. Об этом сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин в эфире телеканала "112 Украина".
"С 00:00 было два обстрела. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового орудия обстреляли Северное, а из стрелкового оружия - Павлополь", - сказал он.
Всего за прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано 38 вражеских обстрелов, применялись гранатометы, минометы и стрелковое оружие.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, штаб, боевики, обстрелы
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