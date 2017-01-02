С начала суток боевики дважды нарушали перемирие на Донбассе

02.01.2017 09:27

Пророссийские боевики на Донбассе с начала текущих суток дважды стреляли по позициям украинских военных. Об этом сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин в эфире телеканала "112 Украина".

"С 00:00 было два обстрела. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового орудия обстреляли Северное, а из стрелкового оружия - Павлополь", - сказал он.

Всего за прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано 38 вражеских обстрелов, применялись гранатометы, минометы и стрелковое оружие.