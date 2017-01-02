Слезы при виде украинского флага и звуках гимна - как встречали Новый год в оккупированном Донецке

02.01.2017 07:42

Для Донецка новый 2017-й – уже третий год, встреченный в оккупации. И если 2015-й дончане встречали с почти стопроцентной уверенностью, что в этом-то году точно закончится недоразумение под названием ДНР, то в 2016-м эта уверенность пошатнулась, а в 2017-м переросла в тягостное понимание того, что война, блокада, нищета – это, кажется, надолго. Из-за нехватки денег, новогоднее застолье у многих жителей города было скромным, а праздничные гуляния в центре города оказались не столь многолюдными, как ожидалось.

Еще во время подготовки даже к самому скромному новогоднему застолью дончане поняли, что оно будет действительно скромным. Цены на продукты нескромно поползли вверх, а курс рубля-гривны начал возвращаться к двухлетнему минимуму, колеблясь на уровне 2 к 1. Те, кто получает деньги с подконтрольных Украине территорий, были неприятно удивлены суммой, полученной после обмена, – а ведь еще какой-то месяц назад курс достигал 2,5 к 1.

Проблема нехватки денег настигла и бюджетников, которым перед Новым годом выдали некоторую часть зарплаты и предупредили, что следующая раздача денежных знаков будет в феврале. И без того не жирующие бюджетники взвыли, но что поделать…

О том, что "нет настроения праздновать", говорили многие дончане. Поясняли, что во время военных действий праздники утрачивают свое неповторимое обаяние, взрывы фейерверков скорее пугают, чем радуют, а сумма, потраченная на праздничный стол, могла бы пойти на куда более полезные вещи – запас продуктов или воды, например. С водой в Донецке в последнее время перебои – фильтровальная станция постоянно под обстрелами, вода то есть, то ее нет.

Едва разобрались со столами, появился другой вопрос – по какому времени встречать Новый год. Напомним, что Донецк живет по московскому времени, с разницей в час с киевским.

"Ну, выступление Путина мы, конечно, посмотрели, послушали, пожали плечами. А затем просто выключили телевизор. На ноутбуке нашли украинский телеканал, и уже там смотрели выступление президента Петра Порошенко и поднимали бокалы с шампанским. Кстати, некоторые интернет-провайдеры Донецка заблокировали сайты многих украинских телеканалов – мы с трудом нашли работающий сайт Первого Национального. В прошлом году было легче, еще открывались сайты и СТБ, и Интера, и "плюсов", и ICTV, - рассказала жительница Донецка Анна Куриленко.

По словам дончанки, самое трудное было сдержать слезы при звуках гимна Украины и виде флага.

"Когда я слышу первые звуки гимна, у меня начинают градом катиться слезы. Когда вижу флаг – та же реакция. И как оказалось, не я одна такая, у многих дончан, даже у мужчин, сжимается сердце. Гимн мы честно спели от начала и до конца, наплевав даже на активно "ватных" соседей. А потом услышали, как в час ночи кто-то во дворе начал пускать фейерверки. Дочь сказала: "Мама, не мы одним Новый год по Украине встречаем!", - продолжает дончанка.

Так называемый "глава ДНР" Александр Захарченко в своем новогоднем обращении сообщил, что уже построено настоящее государство, где стабилизирована экономика и даже получена ее положительная динамика. "Это позволит нам в наступающем году повысить материальное благосостояние наших граждан", - заявил Захарченко, вызвав горький смех у работников бюджетной сферы и горняков. Долгов по зарплате у них накопились чуть ли не за полгода.

Праздничные гуляния в новогоднюю ночь в Донецке ограничились площадью Ленина, небольшим концертом народной самодеятельности и огненным шоу – несколько мастеров пиротехники покрутили в руках зажженные шары. Обещанный салют, по словам дончан, был скромен и не вызвал положительных эмоций.

Даже отмененный на Новый год комендантский час не вывел на улицы Донецка тысячи людей.

Источник: "Апостроф".