В Бахмуте мужчина ограбил и пытался изнасиловать девушку

02.01.2017 19:10

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Донецкой области.

Потерпевшая возвращалась домой из местного ночного заведения. Уже в подъезде на нее напал мужчина, схватил ее за руки, повалил на пол и попытался изнасиловать. Девушка стала кричать и стучаться в соседские двери. Насильник, не исполнив задуманного, забрал у девушки 100 гривен и убежал.

Оправившись от нападения, бахмутчанка сообщила об этом полицейским, позвонив с мобильного телефона.

"Отработав полученную от потерпевшей информацию и проведя оперативно-розыскные мероприятия, работники Бахмутского отдела полиции уже через несколько часов задержали ранее судимого за корыстные преступления 27-летнего бахмутчанина", - сообщает полиция.

Сейчас следственным отделом Бахмутского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) и ст. 15 ч. 2 ст. 153 ч.1 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи за попытку изнасилования – до пяти лет. Проводится досудебное расследование.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.