В "ДНР" похвастались, что дали аккредитацию семи гуманитарным миссиям, 15 заявок отклонили

02.01.2017 11:48

Семь гуманитарных миссий в 2017 году получили аккредитацию для работы в "ДНР". Об этом сегодня сообщил так называемый "глава межведомственного комитета по вопросам аккредитации гуманитарных миссий, председатель Народного Совета ДНР" Денис Пушилин.





По ловам Пушилина, к концу 2016 года аккредитованными для работы в "ДНР" остались лишь четыре миссии – Международного комитета Красного Креста (МККК), Центра развития Донбасса (ЦРД), АИСМ и фонда «Справедливая помощь», который представляла покойная Елизавета Глинка (Доктор Лиза)

«Отказ в аккредитации в этом году получили 15 гуманитарных организаций. Причины самые разные: от неверно составленной заявки на аккредитацию до неодобрения правоохранительными органами», — добавил Пушилин.