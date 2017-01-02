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В "ДНР" похвастались, что дали аккредитацию семи гуманитарным миссиям, 15 заявок отклонили

02.01.2017 11:48
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В "ДНР" похвастались, что дали аккредитацию семи гуманитарным миссиям, 15 заявок отклонили

Семь гуманитарных миссий в 2017 году получили аккредитацию для работы в "ДНР". Об этом сегодня сообщил  так называемый "глава межведомственного комитета по вопросам аккредитации гуманитарных миссий, председатель Народного Совета ДНР" Денис Пушилин.

По ловам Пушилина, к концу 2016 года аккредитованными для работы в "ДНР" остались лишь четыре миссии – Международного комитета Красного Креста (МККК), Центра развития Донбасса (ЦРД), АИСМ и фонда «Справедливая помощь», который представляла покойная Елизавета Глинка (Доктор Лиза)

«Отказ в аккредитации в этом году получили 15 гуманитарных организаций. Причины самые разные: от неверно составленной заявки на аккредитацию до неодобрения правоохранительными органами», — добавил Пушилин. 


Фото: sharij.net/

Теги: Донбасс, гуманитарная помощь, аккредитация, ДНР, Пушилин
 
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