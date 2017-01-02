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В Мариуполе во дворе многоэтажки нашли гранату
02.01.2017 21:39
В Мариуполе в снегу у высотного дома по ул. Ровной местные жители обнаружили гранату Ф-1. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Донецкой области.
Сообщение об опасной находке поступило в полицию 2 января около полудня. Немедленно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Кальмиусского отделения полиции и эксперты взрывотехнической службы.
На данный момент полиция устанавливает, при каких обстоятельствах смертоносный предмет оказался среди жилых домов в спальном районе. Владелец оставленного боеприпаса также устанавливается.
Фото: https://dn.npu.gov.ua/
Теги: Донбасс, Мариуполь, граната, двор
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