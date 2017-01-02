В Мариуполе во дворе многоэтажки нашли гранату

02.01.2017 21:39

В Мариуполе в снегу у высотного дома по ул. Ровной местные жители обнаружили гранату Ф-1. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Донецкой области.

Сообщение об опасной находке поступило в полицию 2 января около полудня. Немедленно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Кальмиусского отделения полиции и эксперты взрывотехнической службы.

На данный момент полиция устанавливает, при каких обстоятельствах смертоносный предмет оказался среди жилых домов в спальном районе. Владелец оставленного боеприпаса также устанавливается.