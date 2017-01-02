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В оккупированном Торезе с приходом "русского мира" почти исчезла питьевая вода (ФОТО)

02.01.2017 15:36
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В оккупированном Торезе с приходом "русского мира" почти исчезла питьевая вода (ФОТО)

В оккупированном Торезе практически не дают воду в жилые дома, причем она не появлялась даже в новогодние праздники. Об этом в "Подслушано в Торезе" пишут возмущенные местные жители.

По их словам, сразу в нескольких кварталах вода подается лишь на 1−2 часа в день и нерегулярно. При этом она идет крайне грязная, мыться в ней не возможно, а использовать для бытовых нужд и подавно.

«#ДНР #Торез #Чистяково 1.1.2017 вода из крана — помои. Еще и дают через день по 1−2 часа», — возмущен местный житель. Он опубликовал соответствующее фото — вода на нем очень ржавая и грязная.

В некоторых районах, по словам горожан, воду дают всего на полчаса в день, и она просто не успевает очиститься.


Фото: https://twitter.com/

Теги: Донбасс, Торез, вода, оккупация, домашнее животное
 
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