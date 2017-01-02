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Архив - Донецкая область

В первый день Нового года в службу 102 полиции Донецкой области поступило более 500 заявлений, были и ложные вызовы

02.01.2017 20:58
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В первый день Нового года в службу 102 полиции Донецкой области поступило более 500 заявлений, были и ложные вызовы

За прошедшие сутки в колл-центр полиции  Донецкой области 102 поступило 527 сообщений от жителей Мариуполя, Краматорска, Славянска и Торецка. Несколько раз правоохранители выезжали на тяжкие преступления, которые не подтвердились.

Об этом  сообщили в отделе коммуникации полиции в Донецкой области. 

В первый день нового года в полицию поступило на 70% больше звонков, чем в предновогоднюю ночь от жителей области. Преимущественно сообщения были о семейных ссорах, административных правонарушениях, сообщения информационного характера. Несколько раз правоохранители зафиксировали ложный вызов. 

Большинство звонков - сообщения о телесных повреждениях, семейных ссорах, драках, конфликтах, которые произошли по вине пьяных граждан.

"Всего в колл-центр 102 поступило 75 сообщений о семейной ссоре, 54 - о телесных повреждениях, 45 - о конфликте, 23 – о хулиганстве, 74 - обращения информационного характера. В целом же по всей области в полицию поступило 884 заявления и сообщения от граждан, из них 94 - с признаками уголовного правонарушения", - сообщили в полиции.
Кроме того, как рассказала начальник отдела службы 102 Управления информационного обеспечения ГУНП в Донецкой области Ольга Фагулина,  4 раза поступал вызов об ограблении. Позднее выяснилось, что звонки поступали от людей, находящихся в алкогольном опьянении. Все случаи ограбления не были подтверждены.
Еще 19 раз люди вызвали полицию, а потом сами же и отменяли вызов. За ложный вызов полиции согласно статьи 183 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрен штраф.
К службе ежедневно задействованы 1,5 тысячи полицейских, которые патрулируют улицы, места большого скопления людей, автодороги.

Напомним, вчера вечером в Мариуполе мужчина зарезал свою сожительницу. 


Фото: https://www.0629.com.u

Теги: Донбасс, работа, преступление, звонок, Полиция Донбасса
 
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