- В первый день Нового года в службу 102 полиции Донецкой области поступило около 900 заявлений, были и ложные вызовы20:58
- В Украине создадут реестр военнообязанных20:34
- Во время визита на Донбасс новый глава ОБСЕ увидит, что войну пора заканчивать - Савченко20:09
- Капитан донецкого "Шахтера" получил предложение от испанской "Барселоны", но зарплата гораздо скромнее теперешней19:39
- В Бахмуте мужчина ограбил и пытался изнасиловать девушку19:10
- В прифронтовом Новолуганском на Донетчине открылся пункт полиции (ФОТО, ВИДЕО)18:32
- Сегодня боевики сосредоточили основной огонь на мариупольском направлении18:21
- Скандальный нардеп Савченко побывала в прифронтовом Донбассе (ФОТО)18:12
- Новый глава ОБСЕ и министр иностранных дел Украины двое суток проведут в прифронтовом Донбассе17:43
- Вчера в Мариуполе произошло страшное преступление17:18
В первый день Нового года в службу 102 полиции Донецкой области поступило более 500 заявлений, были и ложные вызовы
За прошедшие сутки в колл-центр полиции Донецкой области 102 поступило 527 сообщений от жителей Мариуполя, Краматорска, Славянска и Торецка. Несколько раз правоохранители выезжали на тяжкие преступления, которые не подтвердились.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Донецкой области.
В первый день нового года в полицию поступило на 70% больше звонков, чем в предновогоднюю ночь от жителей области. Преимущественно сообщения были о семейных ссорах, административных правонарушениях, сообщения информационного характера. Несколько раз правоохранители зафиксировали ложный вызов.
Большинство звонков - сообщения о телесных повреждениях, семейных ссорах, драках, конфликтах, которые произошли по вине пьяных граждан.
"Всего в колл-центр 102 поступило 75 сообщений о семейной ссоре, 54 - о телесных повреждениях, 45 - о конфликте, 23 – о хулиганстве, 74 - обращения информационного характера. В целом же по всей области в полицию поступило 884 заявления и сообщения от граждан, из них 94 - с признаками уголовного правонарушения", - сообщили в полиции.
Кроме того, как рассказала начальник отдела службы 102 Управления информационного обеспечения ГУНП в Донецкой области Ольга Фагулина, 4 раза поступал вызов об ограблении. Позднее выяснилось, что звонки поступали от людей, находящихся в алкогольном опьянении. Все случаи ограбления не были подтверждены.
Еще 19 раз люди вызвали полицию, а потом сами же и отменяли вызов. За ложный вызов полиции согласно статьи 183 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрен штраф.
К службе ежедневно задействованы 1,5 тысячи полицейских, которые патрулируют улицы, места большого скопления людей, автодороги.
Напомним, вчера вечером в Мариуполе мужчина зарезал свою сожительницу.
Фото: https://www.0629.com.u
Теги: Донбасс, работа, преступление, звонок, Полиция Донбасса
- В первый день Нового года в службу 102 полиции Донецкой области поступило более 500 заявлений, были и ложные вызовы20:58
- В Украине создадут реестр военнообязанных20:34
- Во время визита на Донбасс новый глава ОБСЕ увидит, что войну пора заканчивать - Савченко20:09
- Капитан донецкого "Шахтера" получил предложение от испанской "Барселоны", но зарплата гораздо скромнее теперешней19:39
- В Бахмуте мужчина ограбил и пытался изнасиловать девушку19:10
- В прифронтовом Новолуганском на Донетчине открылся пункт полиции (ФОТО, ВИДЕО)18:32
- Сегодня боевики сосредоточили основной огонь на мариупольском направлении18:21
- Скандальный нардеп Савченко побывала в прифронтовом Донбассе (ФОТО)18:12
- Новый глава ОБСЕ и министр иностранных дел Украины двое суток проведут в прифронтовом Донбассе17:43
- Вчера в Мариуполе произошло страшное преступление17:18
- На Львовщине неизвестные сожгли музей УПА (ФОТО)21:09
- В первый день Нового года в службу 102 полиции Донецкой области поступило более 500 заявлений, были и ложные вызовы20:58
- В Украине создадут реестр военнообязанных20:34
- Литва готовится к партизанской войне на случай агрессии со стороны Кремля20:20
- Во время визита на Донбасс новый глава ОБСЕ увидит, что войну пора заканчивать - Савченко20:09
- Капитан донецкого "Шахтера" получил предложение от испанской "Барселоны", но зарплата гораздо скромнее теперешней19:39
- В Бахмуте мужчина ограбил и пытался изнасиловать девушку19:10
- У них это уже традиция - в российской глубинке изготовили 4-х метрового петуха из навоза (ФОТО)18:48
- В прифронтовом Новолуганском на Донетчине открылся пункт полиции (ФОТО, ВИДЕО)18:32
- Сегодня боевики сосредоточили основной огонь на мариупольском направлении18:21
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- Рукотворное чудо07:10
- Новогоднее застолье: как и чем сервировать праздничный стол22:08
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Не «хунта», а «сходняк»: тени прошлого украинской власти11:07
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом10:59
- Гороскоп на 2017 год! Кому Огненный Петух принесет удачу
- "Поскорее заходите в Донецк, здесь работы непочатый край" - Адольф Донецкий о донецких сторонниках "русского мира"
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман
- Новое постановление Кабмина для переселенцев: каждые 3 месяца необходимо являться в Ощадбанк для идентификации
- Порошенко ответил Пинчуку на его прокремлевские высказывания, это услышала вся Украина
- Рынок недвижимости Донецка на низком старте
- На "таможне" "ДНР" в Успенке настоящий коллапс - в Россию невозможно въехать (ФОТО)
- Чуда не будет или Три сценария для оккупированного Донбасса - мнение
- Представитель российской Госдумы озвучил дальнейшие действия Кремля в отношении Украины
- "Оккупация - это временно" - Порошенко из Мариуполя обратился к жителям оккупированного Донбасса