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В прифронтовом Новолуганском на Донетчине открылся пункт полиции (ФОТО, ВИДЕО)
Отдел полиции укомплектован военнослужащими, которые имеют большой опыт работы на линии разграничения, а также лучшими кадрами Бахмутского отдела полиции.
По словам начальника Донецкого главка полиции Вячеслава Аброськина, для нового отряда полиции министр внутренних дел Арсен Аваков передал кроссовер Renault Duster.
Новые полицейские будут нести службу в тесном взаимодействии с военными. В первую очередь они планируют организовать работу дежурной части и заняться круглосуточным патрулированием улиц. Полицейские познакомятся с местными жителями, пройдут по домам.
Кстати, по словам Аброськина, местные жители уже выразили доверие украинским полицейским и уверены, что теперь в их поселке не будет никаких террористов из "ЛДНР". В Новолуганском постоянно проживают 3330 местных жителей и 709 переселенцев.
Фото: https://dn.npu.gov.ua/
Теги: Донбасс, работа, полиция, отдых, Новолуганское
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