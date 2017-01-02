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Архив - Донецкая область

В прифронтовом Новолуганском на Донетчине открылся пункт полиции (ФОТО, ВИДЕО)

02.01.2017 18:32
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В прифронтовом Новолуганском на Донетчине открылся пункт полиции (ФОТО, ВИДЕО)
В здании Новолуганского сельсовета разместилось местное отделение полиции. Со 2 января 2017 года новое подразделение правоохранителей приступило к работе в поселке, который совсем недавно был выведен из "серой зоны". Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Отдел полиции укомплектован военнослужащими, которые имеют большой опыт работы на линии разграничения, а также лучшими кадрами Бахмутского отдела полиции. 

По словам начальника Донецкого главка полиции Вячеслава Аброськина, для нового отряда полиции министр внутренних дел Арсен Аваков передал кроссовер Renault Duster.

Новые полицейские будут нести службу в тесном взаимодействии с военными. В первую очередь они планируют организовать работу дежурной части и заняться круглосуточным патрулированием улиц. Полицейские познакомятся с местными жителями, пройдут по домам.

Кстати, по словам Аброськина, местные жители уже выразили доверие украинским полицейским и уверены, что теперь в их поселке не будет никаких террористов из "ЛДНР". В Новолуганском постоянно проживают 3330 местных жителей и 709 переселенцев.


Фото: https://dn.npu.gov.ua/

Теги: Донбасс, работа, полиция, отдых, Новолуганское
 
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