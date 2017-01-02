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В Украине создадут реестр военнообязанных

02.01.2017 20:34
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В Украине создадут реестр военнообязанных

Генштаб планирует создать Единый государственный реестр военнообязанных, сообщает "Народная армия".

По словам в.и.о первого заместителя начальника ГУ оборонного и мобилизационного планирования Генштаба ВСУ полковника Николая Садекова, создание Единого государственного реестра военнообязанных позволит сформировать централизованную базу данных военнообязанных и призывников. Поможет максимально достоверно и рационально планировать мобилизационные нагрузки в регионах, уменьшит коррупционные факторы в военкоматах.

"Это позволит с максимальной достоверностью оперативно принимать решения по рациональному планированию мобилизационной нагрузки по регионам, а также уменьшит коррупционные факторы в военных комиссариатах и ​​сделает невозможным уклонение граждан от мобилизации и призыва, - отметил он и добавил, - комплекс мероприятий, реализуемый при создании реестра, обеспечит защиту данных граждан в соответствии с требованиями Закона".

Полковник утверждает, что электронные базы данных ЕГР военнообязанных будут доступны причастным к призыву чиновникам только в пределах их компетенции. Например, в районных военкоматах смогут оперировать данными лишь относительно своего района. А вот на уровне Генштаба можно будет получить доступ ко всей информации, но не скопировать ее.


Фото: khm.depo.ua/

Теги: Украина, Донбасс, реестр, Генштаб
 
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