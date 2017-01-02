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В Волновахском районе из-за конфликта на бытовой почве погиб военнослужащий ВСУ
В ходе конфликта между группой мужчин, который произошел в селе Донское, военнослужащий ВСУ получил смертельные телесные повреждения, еще двое гражданских лиц травмированы. Все участники конфликта установлены, ведется досудебное расследование. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
Около 1.00 в Волновахский отдел полиции поступило сообщение из больницы, что в селе Донское умер 34-летний мужчина, житель Херсона. Еще двое жителей Волновахского района 30 и 22 лет госпитализированы.
Предварительно установлено, что в парке села Донское произошла драка.
"Конфликт спровоцировало алкогольное опьянение с обеих сторон, которое привело к трагическим событиям. В результате насильственных действий военнослужащий получил смертельное ранение", - прокомментировал глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.
В настоящее время все участники конфликта установлены. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Досудебное расследование ведется совместно с Военной службой правопорядка.
Фото: on-line.lg.ua/
Теги: Донбасс, смерть, конфликт, военные, Волновахский район
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