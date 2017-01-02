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"Ваша халатность забрала больше жизней украинцев, чем война за последние годы" - известный кардиохирург обвинил руководство Минздрава
Известнейший Украинский кардиохирург Борис Тодуров резко раскритиковал работу главного врачебного ведомства страны и лично его руководителя Ульяны Супрун. В частности он обвинил Министерство охраны здоровья в срыве программы по сердечно-сосудистым заболеваниям (ССЗ), которая предусматривала закупку лекарственных препаратов для населения на сумму в 364 млн грн.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает "Страна".
По словам Тодурова, препараты могли спасти десятки тысяч жизней.
"Вы не провели эту закупку, - пишет он обращаясь к Ульяне Супрун. - Я абсолютно ответственно заявляю, (и могу это повторить в суде) ваша халатность забрала больше жизней украинцев, чем война за последние годы. Вы понимаете свою ответственность (в том числе и уголовную) за халатное отношение к своим обязанностям? И это только по программе ССЗ. Что говорить о других? Вы кажется решили лечить онкологию профилактикой? Ваш зам - Линчевский заблокировал работу Института Сердца. Не подписал ни одного официального документа за последние 4 месяца. Уже четвертый месяц он отказывает нам в открытии филиалов в Донецкой и Луганской областях, где население и военные вообще остались без кардиохирургической помощи. Это просто глумление над людьми. Вы лично отказали нам в программе "искусственное сердце" (представлено в ролике поздравления президента, как лучшее достижение Украины в 2016 году) даже после обращения к вам нескольких народных депутатов. Вы-члены правительства, которых мы наняли на работу отгородились от специалистов новой охраной и просто физически не пускаете нас в здание МОЗ! При всем при этом ведете себя как аниматоры в дешевом турецком отеле! И Вам смешно? После стольких смертей по вашей вине? Бегите, пока я не подал на вас в суд".
Фото: nv.ua/
Теги: Украина, Донбасс, министерство, кардиология, руководство
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