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Вчера в Мариуполе произошло страшное преступление
02.01.2017 17:18
Вчера вечером по адресу ул. Пилипа Орлика (ул. Урицкого), 82 мужчина убил свою сожительницу. Об этом 0629 узнал из собственных источников.
Как сообщил источник, в полицию позвонил мужчина и сообщил, что его знакомый совершил преступление. Полицейские прибыли на место происшествия, где обнаружили труп женщины. Как стало известно правоохранителям, в ходе семейного конфликта злоумышленник убил свою сожительницу.
Полицейские разыскали мужчину, который пытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов. В настоящий момент подозреваемый задержан и доставлен в райотдел для дачи показаний.
Напомним, что в новогоднюю ночь на улицах прифронтового региона не допущено ни одного убийства, избиения людей, разбойного нападения, грабежа.
Фото: https://www.0629.com.ua/
Теги: Донбасс, Мариуполь, мужчина, убийство, сожитель
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