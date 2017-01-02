Вчера в Мариуполе произошло страшное преступление

02.01.2017 17:18

Вчера вечером по адресу ул. Пилипа Орлика (ул. Урицкого), 82 мужчина убил свою сожительницу. Об этом 0629 узнал из собственных источников.

Как сообщил источник, в полицию позвонил мужчина и сообщил, что его знакомый совершил преступление. Полицейские прибыли на место происшествия, где обнаружили труп женщины. Как стало известно правоохранителям, в ходе семейного конфликта злоумышленник убил свою сожительницу.

Полицейские разыскали мужчину, который пытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов. В настоящий момент подозреваемый задержан и доставлен в райотдел для дачи показаний.

Напомним, что в новогоднюю ночь на улицах прифронтового региона не допущено ни одного убийства, избиения людей, разбойного нападения, грабежа.