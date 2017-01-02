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Архив - Донецкая область

Вчера в Мариуполе произошло страшное преступление

02.01.2017 17:18
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Вчера в Мариуполе произошло страшное преступление

Вчера вечером по адресу ул. Пилипа Орлика (ул. Урицкого), 82 мужчина убил свою сожительницу. Об этом 0629 узнал из собственных источников.

Как сообщил источник, в полицию позвонил мужчина и сообщил, что его знакомый совершил преступление. Полицейские прибыли на место происшествия, где обнаружили труп женщины. Как стало известно правоохранителям, в ходе семейного конфликта злоумышленник убил свою сожительницу.

Полицейские разыскали мужчину, который пытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов. В настоящий момент подозреваемый задержан и доставлен в райотдел для дачи показаний.

Напомним, что в новогоднюю ночь на улицах прифронтового региона не допущено ни одного убийства, избиения людей, разбойного нападения, грабежа.


Фото: https://www.0629.com.ua/

Теги: Донбасс, Мариуполь, мужчина, убийство, сожитель
 
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