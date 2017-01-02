- "Ваша халатность забрала больше жизней украинцев, чем война за последние годы" - известный кардиохирург обвинил руководство Минздрава 09:45
- Во время пьяной ссоры боевиков взорвалась граната, есть потери09:35
- С начала суток боевики дважды нарушали перемирие на Донбассе09:27
- На железнодорожном вокзале Мариуполя полицейские задержали мужчину с боеприпасами08:54
- Российские кураторы во время праздников оставили "защитников русского мира" на Донбассе без табельного оружия08:00
- Слезы при виде украинского флага и звуках гимна - как встречали Новый год в оккупированном Донецке07:42
- Мнение: Трамп будет работать на интересы США, а существование РФ не в интересах США"07:30
- Во время новогоднего поздравления Порошенко на оккупированном Донбассе не было доступа к интернету07:19
- За минувшие сутки боевики 38 раз обстреляли позиции украинских военных06:59
- В начале января прифронтовой Мариуполь посетит пророссийский глава ОБСЕ21:58
"Верю: в следующем году Украина вернет Донбасс" - Тука
Об этом в интервью на "Новом времени" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.
"На сегодняшний день Россия готова отдать Донбасс только на своих условиях. Однако, уверен, Украине удастся перенять инициативу и реализовать свой сценарий возвращения оккупированных территорий. Очень надеюсь, что это произойдет уже в следующем году, максимум – к середине 2018 года. Правда, критически важно сохранить поддержку Европы и Соединенных Штатов.
Почему я верю в то, что Украине это удастся? Во-первых, у нас есть желание. Это самое главное. Во-вторых, поддержка мирового сообщества, и это нужно ценить. К сожалению, в последнее время наши безответственные популисты начинают говорить, что поддержка мирового сообщества ничего не стоит, что на нее не стоит обращать внимание. Это не так, она дает результаты, причем существенные.
26 декабря я специально посмотрел три новостные программы на российском телевидении, которые вышли в прайм-тайм, и четыре политических ток-шоу. В двух программах из трех и трех ток-шоу из четырех обсуждался вопрос неблагоприятной экономической ситуации внутри России. Так что сбрасывать со счетов фактор экономического давления на Россию, по меньшей мере, безответственно.
Последние пару месяцев те популистические силы, которые грезят внеочередными выборами, начинают «раскручивать» абсолютно безосновательную и провокационную риторику о том, что нужно отгородиться от Донбасса. Некоторые даже ратуют за возврат ядерного оружия Украине. Люди либо элементарно не понимают, о чем говорят, либо специально провоцируют ненужные слухи. Пока это вызывает у европейцев лишь, мягко говоря, недоумение. Но если эта риторика перейдет в стены Верховной Рады – особенно после выборов, на которых популисты, судя по всему, наберут гораздо больше голосов – это приведет к очень печальным последствиям.
Есть масса фактов, подтверждающих готовность Кремля «сдать» Донбасс. Российская Федерация явно не видит эти территории в своем составе. Одно из самых простых доказательств выявляется при элементарном сравнении деятельности российских оккупантов в Крыму и на Донбассе.
На Донбассе происходит повальное мародерство, вырезание и уничтожение предприятий. Они фактически обрекают регион на экономическое вымирание. В Крыму такого не наблюдается. Российская власть, наоборот, вынуждает крупные частные компании инвестировать в крымские бизнес-проекты и инфраструктурные объекты. И в этом принципиальная разница.
Я оптимист. Очень надеюсь и хочу верить в то, что у нас, наконец, наступит мир; что мы вернем и Донбасс, и Крым. При этом, на мой взгляд, нужно сконцентрироваться на следующих аспектах: борьба с внутренним популизмом, эффективная борьба с коррупцией, военное решение конфликта. Причем именно в такой последовательности".
Фото: https://www.facebook.com/
Теги: Украина, Донбасс, война, возвращение, Георгий Тука
- Мнение: у Украины есть шанс вернуть Донбасс на своих условиях
- «Стоп Путін! Стоп війна» - жителі Європи вийдуть на акцію в підтримку миру та України
- В российском Минюсте рассказали, при каких условиях вернут Украине политзаключенных
- Крик души волонтера: "КАКОЙ МИР ВЫ ОЖИДАЕТЕ!?"
- Боєць та блогер Білозерська: про добровольців і криминал
- Курс НБУ на 4 июля: доллар – 24,82 грн, евро – 27,63 грн
- "Верю: в следующем году Украина вернет Донбасс" - Тука10:42
- "Ваша халатность забрала больше жизней украинцев, чем война за последние годы" - известный кардиохирург обвинил руководство Минздрава 09:45
- Во время пьяной ссоры боевиков взорвалась граната, есть потери09:35
- С начала суток боевики дважды нарушали перемирие на Донбассе09:27
- На железнодорожном вокзале Мариуполя полицейские задержали мужчину с боеприпасами08:54
- Российские кураторы во время праздников оставили "защитников русского мира" на Донбассе без табельного оружия08:00
- Слезы при виде украинского флага и звуках гимна - как встречали Новый год в оккупированном Донецке07:42
- Мнение: Трамп будет работать на интересы США, а существование РФ не в интересах США"07:30
- Во время новогоднего поздравления Порошенко на оккупированном Донбассе не было доступа к интернету07:19
- За минувшие сутки боевики 38 раз обстреляли позиции украинских военных06:59
- Samsung представила первый в мире "безветренный" кондиционер10:35
- Ученые определились с жильем для колонизаторов Марса10:20
- В России возродили производство РСЗО "Удав" и "Запад" для ВМФ. Готовятся к войне?10:10
- "В войнах нет победителей, есть только проигравшие" - новый генсек ООН сделал заявление (ВИДЕО)10:04
- "Ваша халатность забрала больше жизней украинцев, чем война за последние годы" - известный кардиохирург обвинил руководство Минздрава 09:45
- Во время пьяной ссоры боевиков взорвалась граната, есть потери09:35
- С начала суток боевики дважды нарушали перемирие на Донбассе09:27
- В Казахстане рухнула многоэтажка, есть погибшие09:20
- Нардеп Пашинский рассказал о перестрелке и опубликовал "кровавое фото"09:13
- В Данії помер родич останнього російського імператора Миколи IІ09:06
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- Рукотворное чудо07:10
- Новогоднее застолье: как и чем сервировать праздничный стол22:08
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Не «хунта», а «сходняк»: тени прошлого украинской власти11:07
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом10:59
- Гороскоп на 2017 год! Кому Огненный Петух принесет удачу
- "Поскорее заходите в Донецк, здесь работы непочатый край" - Адольф Донецкий о донецких сторонниках "русского мира"
- Новое постановление Кабмина для переселенцев: каждые 3 месяца необходимо являться в Ощадбанк для идентификации
- На "таможне" "ДНР" в Успенке настоящий коллапс - в Россию невозможно въехать (ФОТО)
- Рынок недвижимости Донецка на низком старте
- Чуда не будет или Три сценария для оккупированного Донбасса - мнение
- Представитель российской Госдумы озвучил дальнейшие действия Кремля в отношении Украины
- "Оккупация - это временно" - Порошенко из Мариуполя обратился к жителям оккупированного Донбасса
- Кремль готовится к большой войне?
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман