Во время новогоднего поздравления Порошенко на оккупированном Донбассе не было доступа к интернету

02.01.2017 07:19

Оккупанты пытались не дать украинцам, вынужденно оставшимся на оккупированных территориях послушать новогоднее выступление президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщают сами жители Донетчины в социальных сетях.

По их словам, примерно в 23:45 некоторые провайдеры ограничили для пользователей доступ к интернету. В частности, такая картина наблюдалась в Торезе. "Ребятки, а где-то еще такое было? В #Торез отключили интернет во время НГ поздравления @poroshenko Провайдер „торанет“", — написал местный житель.

Как правило, после 00:00 интернет снова начинал работать. "Именно, в 23.45−00.00 по киеву вырубили сеть", — возмущаются горожане.

Аналогичная ситуация, по словам некоторых местных жителей, наблюдалась и в Крыму. "из Алушты наши писали, что перед украинским НГ отключили, а после все заработало", — написал один из пользователей.

Участники обсуждения отмечают, что оккупанты пытались не дать местным жителям послушать выступление Порошенко, который отдельно поздравил жителей Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. "Пороха отключили, там он о Крыме чет говорил)", — пишут комментаторы.

(Орфография и стилистика авторов комментариев полностью сохранены).

Источник: "ДонПресс".