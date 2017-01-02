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Во время новогоднего поздравления Порошенко на оккупированном Донбассе не было доступа к интернету
Оккупанты пытались не дать украинцам, вынужденно оставшимся на оккупированных территориях послушать новогоднее выступление президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщают сами жители Донетчины в социальных сетях.
По их словам, примерно в 23:45 некоторые провайдеры ограничили для пользователей доступ к интернету. В частности, такая картина наблюдалась в Торезе. "Ребятки, а где-то еще такое было? В #Торез отключили интернет во время НГ поздравления @poroshenko Провайдер „торанет“", — написал местный житель.
Как правило, после 00:00 интернет снова начинал работать. "Именно, в 23.45−00.00 по киеву вырубили сеть", — возмущаются горожане.
Аналогичная ситуация, по словам некоторых местных жителей, наблюдалась и в Крыму. "из Алушты наши писали, что перед украинским НГ отключили, а после все заработало", — написал один из пользователей.
Участники обсуждения отмечают, что оккупанты пытались не дать местным жителям послушать выступление Порошенко, который отдельно поздравил жителей Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. "Пороха отключили, там он о Крыме чет говорил)", — пишут комментаторы.
(Орфография и стилистика авторов комментариев полностью сохранены).
Источник: "ДонПресс".
Фото: https://www.google.com.ua
Теги: Донбасс, президент, Интернет, новый год, провайдер, поздравление, отключение
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