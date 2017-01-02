Во время пьяной ссоры боевиков взорвалась граната, есть потери

02.01.2017 09:35

31 декабря 2016 в 9-ом отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск) произошла пьяная ссора в рядах оккупантов. Об этом сообщат пресс-служба украинской разведки.



"Во время конфликта между офицерским и рядовым составом один из военнослужащих, который находился в состоянии алкогольного опьянения, применил ручную гранату, в результате чего четверо оккупантов убито (из них - один офицер), еще двое ранены", - сообщает разведка.