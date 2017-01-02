Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Во время пьяной ссоры боевиков взорвалась граната, есть потери

02.01.2017 09:35
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Во время пьяной ссоры боевиков взорвалась граната, есть потери

31 декабря 2016 в 9-ом отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск) произошла пьяная ссора в рядах оккупантов.  Об этом сообщат пресс-служба украинской разведки.

"Во время конфликта между офицерским и рядовым составом один из военнослужащих, который находился в состоянии алкогольного опьянения, применил ручную гранату, в результате чего четверо оккупантов убито (из них - один офицер), еще двое ранены", - сообщает разведка.


Фото: https://www.0629.com.ua/

Теги: Донбасс, Мариуполь, стрельба, граната, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх