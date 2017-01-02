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Во время пьяной ссоры боевиков взорвалась граната, есть потери
02.01.2017 09:35
31 декабря 2016 в 9-ом отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск) произошла пьяная ссора в рядах оккупантов. Об этом сообщат пресс-служба украинской разведки.
"Во время конфликта между офицерским и рядовым составом один из военнослужащих, который находился в состоянии алкогольного опьянения, применил ручную гранату, в результате чего четверо оккупантов убито (из них - один офицер), еще двое ранены", - сообщает разведка.
Фото: https://www.0629.com.ua/
Теги: Донбасс, Мариуполь, стрельба, граната, боевики
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