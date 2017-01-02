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Во время праздников российским "Ихтамнетам" запретили покидать расположение частей в военной форме - бояться ненависти местного населения
02.01.2017 13:35
На временно оккупированных территориях Донбасса среди местного населения растет возмущение поведением боевиков, пишет segodnya.ua.
Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, подобная реакция вызвана беспричинной агрессией российских военнослужащих и применением оружия, что приводит к гибели гражданских лиц.
"Командованием 1 и 2 АК (Армейские корпуса так называемых "ДНР" и "ЛНР". – ред.) ВС РФ запрещено в дни новогодних и Рождественских праздников выход за пределы военных частей российским военнослужащим в военной форме одежды во избежание случаев самосуда над ними со стороны гражданского населения", – отмечают в разведуправлении.
Фото: www.segodnya.uа
Теги: Донбасс, военные, население, возмещение
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