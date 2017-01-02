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Во время праздников российским "Ихтамнетам" запретили покидать расположение частей в военной форме - бояться ненависти местного населения

02.01.2017 13:35
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Во время праздников российским "Ихтамнетам" запретили покидать расположение частей в военной форме - бояться ненависти местного населения

На временно оккупированных территориях Донбасса среди местного населения растет возмущение поведением боевиков, пишет segodnya.ua.

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, подобная реакция вызвана беспричинной агрессией российских военнослужащих и применением оружия, что приводит к гибели гражданских лиц.

"Командованием 1 и 2 АК (Армейские корпуса так называемых "ДНР" и "ЛНР". – ред.) ВС РФ запрещено в дни новогодних и Рождественских праздников выход за пределы военных частей российским военнослужащим в военной форме одежды во избежание случаев самосуда над ними со стороны гражданского населения", – отмечают в разведуправлении.


Фото: www.segodnya.uа

Теги: Донбасс, военные, население, возмещение
 
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