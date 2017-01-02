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Во время визита на Донбасс новый глава ОБСЕ увидит, что войну пора заканчивать - Савченко

02.01.2017 20:09
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Во время визита на Донбасс новый глава ОБСЕ увидит, что войну пора заканчивать - Савченко

Председатель ОБСЕ,  федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц во время визита на Донбасс увидит, что войну пора заканчивать. Такое мнение в эфире телеканала "112 Украина" выразила народный депутат Надежда Савченко.

"Если он там никогда не был, то много нового увидит. А вообще ничего нового не увидит по сравнению с его предшественником. Я стояла на одном из пунктов пропуска на линии разграничения. Скажем так, до Донецка было рукой подать. Все так же: продолжаются местами обстрелы. В каких-то зонах они более напряженные, в каких-то – время затишья. Все те же парни в окопах. Говорят, что им всего хватает: одежда есть, еда есть. Ну, а что они скажут? Это же военные. Говоря, что готовы и дальше защищать Украину. Конечно, всем уже хочется, чтобы это закончилось, всем хочется домой. Один парень мне сказал только что, что хочет детей, что девушку нашел. Так что, в принципе увидит, что нужно заканчивать войну, она не должна перейти в замороженный конфликт. Он никому не нужен", - рассказала Савченко.

 Как известно, министр иностранных дел Украины Павел Климкин и действующий председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Курц 3-4 января 2017 года осуществят рабочий визит в Донецкую область.

Отметим, что в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с воскресенья, 1 января, председательствует Австрия, которая переняла эти полномочия у Германии.

По данным министерства иностранных дел Австрии, Вена ставит перед собой три амбициозные цели: деэскалацию имеющихся конфликтов, восстановление межгосударственного доверия и борьбу с радикализацией, которая представляет угрозу многим государствам.


Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, Савик Шустер, визит, война, Донецкая область, главврач, ОБСЕ, окопы
 
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