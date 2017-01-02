За минувшие сутки боевики 38 раз обстреляли позиции украинских военных

02.01.2017 06:59

Об этом на странице в Facebook сообщил пресс-центр АТО.

На Мариупольском направлении из 120-мм минометов боевики обстреливали Талаковку, Широкино и Водяное. С 82-мм минометов они вели огонь по Павлополю, Широкиному, Талаковке, Лебединскому и Водяному. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Гнутовое, Водяное, Павлополь, Лебединское, Марьинку и Новотроицкое.

На Донецком направлении из тех же видов вооружения боевики обстреливали Луганское, Авдеевку, Троицкое и Зайцево.

На Луганском направлении оккупанты вели огонь из гранатометов по украинским позициям около Станицы Луганской, из стрелкового оружия обстреливали Сизое.