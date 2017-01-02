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За минувшие сутки боевики 38 раз обстреляли позиции украинских военных
02.01.2017 06:59
Об этом на странице в Facebook сообщил пресс-центр АТО.
На Мариупольском направлении из 120-мм минометов боевики обстреливали Талаковку, Широкино и Водяное. С 82-мм минометов они вели огонь по Павлополю, Широкиному, Талаковке, Лебединскому и Водяному. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Гнутовое, Водяное, Павлополь, Лебединское, Марьинку и Новотроицкое.
На Донецком направлении из тех же видов вооружения боевики обстреливали Луганское, Авдеевку, Троицкое и Зайцево.
На Луганском направлении оккупанты вели огонь из гранатометов по украинским позициям около Станицы Луганской, из стрелкового оружия обстреливали Сизое.
Фото: www.kievpravda.com
Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
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