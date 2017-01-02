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Архив - Донецкая область

За прошедшие сутки в зоне АТО ранены 4 украинских военных

02.01.2017 12:48
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За прошедшие сутки в зоне АТО ранены 4 украинских военных

Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных не было, четверо наших бойцов получили ранения", - отметил он.

Всего за прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано 38 вражеских обстрелов, применялись гранатометы, минометы и стрелковое оружие.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, война, ранение, АТО, ВСУ
 
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