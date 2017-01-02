За прошедшие сутки в зоне АТО ранены 4 украинских военных

02.01.2017 12:48

Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных не было, четверо наших бойцов получили ранения", - отметил он.

Всего за прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано 38 вражеских обстрелов, применялись гранатометы, минометы и стрелковое оружие.