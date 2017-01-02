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Запущенная в Мариуполе система Aeros одновременно отслеживает воздух, воду, землю и определяет поведение около двухсот целей

02.01.2017 15:01
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Запущенная в Мариуполе система Aeros одновременно отслеживает воздух, воду, землю и определяет поведение около двухсот целей

Государственная пограничная служба запустила интегрированную систему наблюдения Aeros на побережье Азовского моря в зоне ответственности Мариупольского отряда морской охраны и Донецкого погранотряда возле Мариуполя. Об этом президент Петр Порошенко сообщил в ходе посещения Донецкого пограничного отряда в Мариуполе, передает focus.ua со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Мы работаем над созданием комплексной системы охраны морских границ нашего государства и его морской экономической зоны. Примером того, как мы продвигаемся в решении этой задачи, является обновленный пост технического наблюдения "Мариуполь". Он оснащен новейшей системой раннего обнаружения, предупреждения и идентификации целей", – сказал президент.

Он отметил, что разработанная совместно с корпорацией Aeros (США) и изготовленная на одном из предприятий государственного концерна "Укроборонпром" система уникальна тем, что одновременно отслеживает воздух, воду, землю, а также следит и определяет поведение около двухсот целей.

По словам президента, в дальнейшем планируется производство и установка еще 5 таких комплексов, которые будут интегрированы в единую государственную информационную систему выявления и анализа надводной и воздушной обстановки в акватории Черного и Азовского морей, бассейнах Днепра и Дуная.


Фото: https://focus.ua/

Теги: Донбасс, Мариуполь, пограничники, система
 
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