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Запущенная в Мариуполе система Aeros одновременно отслеживает воздух, воду, землю и определяет поведение около двухсот целей
Государственная пограничная служба запустила интегрированную систему наблюдения Aeros на побережье Азовского моря в зоне ответственности Мариупольского отряда морской охраны и Донецкого погранотряда возле Мариуполя. Об этом президент Петр Порошенко сообщил в ходе посещения Донецкого пограничного отряда в Мариуполе, передает focus.ua со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Мы работаем над созданием комплексной системы охраны морских границ нашего государства и его морской экономической зоны. Примером того, как мы продвигаемся в решении этой задачи, является обновленный пост технического наблюдения "Мариуполь". Он оснащен новейшей системой раннего обнаружения, предупреждения и идентификации целей", – сказал президент.
Он отметил, что разработанная совместно с корпорацией Aeros (США) и изготовленная на одном из предприятий государственного концерна "Укроборонпром" система уникальна тем, что одновременно отслеживает воздух, воду, землю, а также следит и определяет поведение около двухсот целей.
По словам президента, в дальнейшем планируется производство и установка еще 5 таких комплексов, которые будут интегрированы в единую государственную информационную систему выявления и анализа надводной и воздушной обстановки в акватории Черного и Азовского морей, бассейнах Днепра и Дуная.
Фото: https://focus.ua/
Теги: Донбасс, Мариуполь, пограничники, система
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