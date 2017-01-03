Что бойцам АТО пришлось вытерпеть ради поздравлений Порошенко

03.01.2017 09:28

После церемонии награждения с участием президента Петра Порошенко бойцы АТО несколько часов просидели в аэропорту Мариуполя, встретив Новый год в холодном ангаре

Как передает Politeka, об этом волонтеры и украинские военнослужащие пишут на своих страницах в Facebook.

В частности волонтер Ольга Батагова рассказала, что на церемонии присутствовали около 100 бойцов «массовки» и 15 героев, отличившихся на Светлодарской дуге.

«Представленных к наградам везли с передовой. Усталых и замерзших. Везли в открытом кузове. Потом натаскивали строевую в аэропорту Мариуполя. Наконец – награждение. Около семи вечера 31 декабря закончились торжества и… о них забыли. Они сидели в пустом аэропорту. Голодные и жутко уставшие. Затем, как скот, загнали в холодный ангар. Там и встретили Новый год», — написала волонтер.

Также про «адские двух суток на морозе» рассказала одна из награжденных, командир минометного расчета Валерия Бурлакова. По ее словам, военные сразу после вручения медалей попросили президента направить за ними вертолет, чтобы вернуться к Новому году на позиции, однако просьба так и не была выполнена.

«Президент нас наградил. О том, каких адских двух суток на морозе, с кофе «только для командования», это стоило, напишу позже. Когда вручал медаль – рискнула попросить его о вертолете, чтобы мы успели до Нового года вернуться на позиции, к своим. Вертушку пообещали. Но в то время, когда более важные люди полетели из Марика спокойно, именно для нас метеоусловия вдруг оказались не такими, как надо», — отметила она.

Источник: politeka.net.