Доник о том, как добиться изменений в украинской армии

03.01.2017 17:48

Роман Доник на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что в современной украинской армии подавляющее большинство штабных и тыловых офицеров, а также их очень большой процент в боевых частях, особенно из старших офицеров, сейчас пережидают лихую годину. Именно пережидают. Их заставляют делать то, на что они не подписывались и от чего они отвыкли. Их заставляют выходить из зоны комфорта, - передает replyua.net.



Блогер подчеркивает: «Они знают, что в очередной раз пересидят министра обороны, НГШ, президента, руководствуясь логикой «сколько их уже было таких умных за время службы, где они теперь, а я служу и ничего». И реальная проблема в том, что они делают только тот минимум, который необходим для того, чтобы их не наказывали. И этот минимум, не имеет ничего общего с контрактной армией, которую мы все тут вместе ходим видеть. А как раз наоборот. Именно для них и им подобным показатели работы – бумажки. То, что они умеют делать лучше всего и ничего кроме этого».



Доник пишет: «Все же, есть и настоящие боевые офицеры, которыми мы гордимся, которые понимают необходимость реформирования армии. Есть и военно-политическое руководство страны, которое так же понимает это. И министр и НГШ за реформирование армии. А вот та самая толстенная прослойка пережидающих – против. Сейчас они работают. Из-под палки высших начальников, из-под статей журналистов, из-под постов в Фейсбуке. Как ни странно, но именно таким образом, мы контролируем эффективность работы офицеров». По мнению блогера, большинство офицеров – не великие воины, в их функции входят административно -правленческие обязанности, хотя и связанные с войной.



Доник сообщает: «Это обычные менеджеры с необычной специальностью, только их повышение, это не только повышение заработной платы, но звание и должности. Только эффективностью менеджера, даже военного менеджера, должна диктоваться необходимость повышения и перевод на вышестоящую должность. Если менеджер не эффективен, ему не нужно расти. Он будет все портить. Чем выше – тем сильнее». По мнению Доника, единственный способ с этим бороться – обращать на это внимание общественности. Он пишет: «Именно поэтому, каждый случай тупости, лености, невыполнения или халатного выполнения обязанностей, нужно озвучивать. Аргументированно и конструктивно. Несколько взысканий – это повод для увольнения. Несколько взысканий - и нет повышения. Каждое взыскание может быть последней каплей, которая позволит уволить человека «отбывающего номер» до пенсии. Каждый случай огласки, по накопительной, собирает доводы для увольнения тех, кто не хочет работать. А по-другому ничего не произойдет. Они пересидят и все вернут на старые рельсы. Их реально больше, чем тех, кто хочет что-то менять. На дофигища больше».

Источник: replyua.net.