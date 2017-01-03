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Климкин с новым главой ОБСЕ прибыли в Мариуполь
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и новый глава ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц во вторник, 3 января, прибыли с визитом в город Мариуполь Донецкой области.
Об этом сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.
«Павел Климкин и Себастьян Курц прибыли в г. Мариуполь. Впереди насыщенная программа», - говорится в сообщении.
Визит Климкина и Курца в Донецкую область пройдет с 3 по 4 января. В ходе поездки украинский министр собирается ознакомить своего австрийского коллегу с состоянием выполнения Минских договоренностей и последствиями российской агрессии для социально-экономической ситуации в регионе. Кроме того, Курцу представят результаты реализации благотворительных проектов с участием гуманитарных организаций из Австрии.
Планируется также обсуждение сторонами председательства Австрии в ОБСЕ в 2017 году, в том числе мер, которые будут направлены на урегулирование украинского вопроса. Среди прочего речь будет идти и о развертывании вооруженной миссии ОБСЕ на отдельных территориях Луганщины и Донетчины.
Напомним, 31 декабря Мариуполь посетил Президент Петр Порошенко.
Источник: 0629.com.ua.
Теги: Донбасс, Мариуполь, ОБСЕ
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