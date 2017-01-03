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Кобзон считает, что конфликт на Донбассе закончится Третьей мировой
По мнению российского певца и депутата признанной нелегитимной украинскими властями Госдумы Иосифа Кобзона, не исключено, что результатом начатого Кремлем вооруженного конфликта на Донбассе может стать Третья мировая война, передает replyua.net. Такое заявление Кобзона прозвучало в его интервью радиостанции «Эхо Москвы».
Артист отметил, что он напомнил Путину о том, насколько важно завершить войну на Донбассе сейчас. К тому же, продолжил Кобзон, сейчас самое важное для России – это дождаться 20 января, когда состоится инаугурация Трампа. После этого есть два варианта развития событий: либо Третья мировая война, либо следование примеру Кеннеди и Хрущева, которые искали консенсус, заявил Кобзон.
Кроме того, депутат рассказал, почему именно от позиции Дональда Трампа будет зависеть дальнейшее развитие событий на Донбассе. Кобзон назвал поведение российского президента Путина достаточно достойным, он не позволяет, чтобы его кто-то унижал и ставил на колени.
При этом остается неясным, как поступит будущий глава Белого дома. Иосиф Кобзон обвинил предыдущих американских президентов в начале холодной войны.
Источник: from-ua.com.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, Кобзон
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