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Архив - Донецкая область

В Покровске задержана женщина, изготовляющая паспорта для ДНР

03.01.2017 15:12
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В Покровске задержана женщина, изготовляющая паспорта для ДНР

При обыске найдены фальшивые украинские паспорта.

Служба безопасности Украины задержала жительницу Покровска Донецкой области по подозрению в изготовлении фиктивных украинских паспортов для ДНР. Об этом сообщает пресс-центр СБУ во вторник, 3 января.

Во время обыска в доме подозреваемой обнаружили 16 паспортов граждан Украины с признаками подделки; устройство для изготовления гербового оттиска на фотографиях в паспортах.

Также изъяты незаполненные бланки с гербовыми печатями справок о регистрации временно перемещенных лиц, свидетельства о рождении лица, заявления о потере или похищении паспорта, назначения всех видов социальных платежей; 40 готовых справок временно перемещенных лиц и 60 комплектов фотографий для вклеивания в документы.

 

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее силовики задержали жителей Донецкой и Одесской областей, которые подделывали свидетельства о рождении, паспорта, дипломы, различные справки и бланки государственных учреждений и организаций как Украины и РФ, так и времен СССР.

 

Источник: korrespondent.net.



Теги: Донбасс, паспорт, ДНР, Покровск (Красноармейск)
 
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