Главная / Новости / Донецкая область / В Славянске отметили день рождения Бандеры факельным шествием. ВИДЕО.
Последние новости раздела
- В следующем году Украина вернет Донбасс, - Тука08:00
- В Славянске отметили день рождения Бандеры факельным шествием. ВИДЕО.07:55
- В Мариуполе во дворе многоэтажки нашли гранату 21:39
- В первый день Нового года в службу 102 полиции Донецкой области поступило более 500 заявлений, были и ложные вызовы20:58
- В Украине создадут реестр военнообязанных20:34
- Во время визита на Донбасс новый глава ОБСЕ увидит, что войну пора заканчивать - Савченко20:09
- Капитан донецкого "Шахтера" получил предложение от испанской "Барселоны", но зарплата гораздо скромнее теперешней19:39
- В Бахмуте мужчина ограбил и пытался изнасиловать девушку19:10
- В прифронтовом Новолуганском на Донетчине открылся пункт полиции (ФОТО, ВИДЕО)18:32
- Сегодня боевики сосредоточили основной огонь на мариупольском направлении18:21
В Славянске отметили день рождения Бандеры факельным шествием. ВИДЕО.
03.01.2017 07:55
В Славянске 1 января состоялась факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры.
Участники зажгли факелы на Соборной площади и, скандируя патриотические лозунги, отправились торжественным шествием по улице Шевченко, предает сайт города Славянска.
У памятника Тарасу Шевченко патриоты Славянска провели небольшой митинг и выполнили государственный гимн Украины.
Параллельно такие же марши прохшли в Киеве, Львове, Одессе и других городах Украины. Для Славянска факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры проходит уже во второй раз, но, как обещают организаторы, он станет постоянной традицией.
Источник: sprotyv.info.
Теги: Украина, Донбасс, Славянск, День рождения, факел, шествие
Читайте также:
- Курс НБУ на 4 июля: доллар – 24,82 грн, евро – 27,63 грн
- Галина Вишневская: "Ростропович с виолончелью на колесиках помогает мне жить дальше"
- Прогноз курса валют: считайте копейки
- Официально: проукраинский митинг в Славянске разогнали военные
- Звучит как угроза: Штепа обещала вернуться в Славянск, чтобы сделать его "куколкой"
- Пушкин нашему городу больше не нужен
- В следующем году Украина вернет Донбасс, - Тука08:00
- В Славянске отметили день рождения Бандеры факельным шествием. ВИДЕО.07:55
- Журналисты показали последствия обстрелов позиций ВСУ боевиками ЛНР (ВИДЕО)22:13
- В Мариуполе во дворе многоэтажки нашли гранату 21:39
- В первый день Нового года в службу 102 полиции Донецкой области поступило более 500 заявлений, были и ложные вызовы20:58
- В Украине создадут реестр военнообязанных20:34
- Во время визита на Донбасс новый глава ОБСЕ увидит, что войну пора заканчивать - Савченко20:09
- Капитан донецкого "Шахтера" получил предложение от испанской "Барселоны", но зарплата гораздо скромнее теперешней19:39
- В Бахмуте мужчина ограбил и пытался изнасиловать девушку19:10
- В прифронтовом Новолуганском на Донетчине открылся пункт полиции (ФОТО, ВИДЕО)18:32
- Эксперты подтвердили вероятность новых запусков ракет Северной Кореей08:05
- В следующем году Украина вернет Донбасс, - Тука08:00
- В Славянске отметили день рождения Бандеры факельным шествием. ВИДЕО.07:55
- Китай накрыл удушливый смог07:47
- Кем Путин будет пугать россиян после ухода Обамы07:40
- Медики рассказали о пользе шоколада для мужчин07:35
- Украинские туристы в Эмиратах: из нас делают идиотов07:25
- Бунт в бразильской тюрьме: количество погибших возросло до 6007:18
- Французские поджигатели отметили Новый год очередным рекордом07:03
- В 2016 году произошел крах фундаментальных политических мифов РФ - полобозреватель06:50
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- Рукотворное чудо07:10
- Новогоднее застолье: как и чем сервировать праздничный стол22:08
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Не «хунта», а «сходняк»: тени прошлого украинской власти11:07
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом10:59
- Гороскоп на 2017 год! Кому Огненный Петух принесет удачу
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман
- Порошенко ответил Пинчуку на его прокремлевские высказывания, это услышала вся Украина
- Рынок недвижимости Донецка на низком старте
- Представитель российской Госдумы озвучил дальнейшие действия Кремля в отношении Украины
- Слезы при виде украинского флага и звуках гимна - как встречали Новый год в оккупированном Донецке
- "Оккупация - это временно" - Порошенко из Мариуполя обратился к жителям оккупированного Донбасса
- Порошенко встречал Новый год с военными в Мариуполе. ВИДЕО
- Вчера в Мариуполе произошло страшное преступление
- В Овидиопольском районе снова нашли два зарубленных топором трупа: погибших мужчину и женщину перед смертью зверски добили