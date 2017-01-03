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В Славянске отметили день рождения Бандеры факельным шествием. ВИДЕО.

03.01.2017 07:55
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В Славянске отметили день рождения Бандеры факельным шествием. ВИДЕО.

В Славянске 1 января состоялась факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры.

Участники зажгли факелы на Соборной площади и, скандируя патриотические лозунги, отправились торжественным шествием по улице Шевченко, предает сайт города Славянска.

У памятника Тарасу Шевченко патриоты Славянска провели небольшой митинг и выполнили государственный гимн Украины.

Параллельно такие же марши прохшли в Киеве, Львове, Одессе и других городах Украины. Для Славянска факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры проходит уже во второй раз, но, как обещают организаторы, он станет постоянной традицией.

 

Источник: sprotyv.info.



Теги: Украина, Донбасс, Славянск, День рождения, факел, шествие
 
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