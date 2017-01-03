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В зоне АТО Украина понесла небоевые потери
На странице штаба АТО в Facebook сообщается, что вчера в одной из воинчастей недалеко от Марьинки (Донецкая область) погибли 2 военнослужащих ВСУ в связи с тем, что они нарушили правила обращения с оружием, еще сколько же получили ранения, передает replyua.net. В связи с данным фактом началось проведение следственных действий с целью выяснения всех подробностей этого происшествия.
Кроме того, представители штаба АТО проинформировали о тридцати двух обстрелах со стороны пророссийских боевиков, нанесенных по местам пребывания украинских военных. Наибольшую боевую активность боевики проводили в районе Широкино: там украинских военных обстреляли из минометов 120-мм. Кроме того, использовались БМП, гранатометы и стрелковое оружие.
Серьезные потери в АТО Украина понесла 29 декабря, когда один из военнослужащих покончил с жизнью самоубийством, а еще четверо погибли в связи с неосторожным обращением с боевой гранатой РГД-5. Кроме того, трое украинских военных были ранены в процессе боевого столкновения. Немногим ранее Анатолий Матиос, занимающий должность главного военного прокурора Украины, на своей странице в Facebook написал, что ВСУ понесли потери, составившие восемь человек.
Источник: replyua.net.
Теги: Украина, Донбасс, АТО, потери, ВСУ
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