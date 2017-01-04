АТОшники будут раньше выходить на пенсию

04.01.2017 22:20

Участники боевых действий в зоне АТО смогут раньше на пять лет выходить на пенсию, однако, при наличии необходимого стажа.

Об этом свидетельствует пресс-служба президента Петра Порошенко, передает Politeka.

Он 4 января подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц из числа участников АТО».

Через месяц закон вступил в силу. В перечень лиц, к которым применяется это закон, входят также те, кто был участником добровольческих батальонов.

Документ изменяет закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Эти изменения касаются права на назначение пенсий по возрасту после достижения мужчинами 55 лет, женщинами — 50-55 лет. Теперь все те, кто принимал участие в антитеррористической операции на Донбассе, смогут раньше уйти на пенсию, но при наличии страхового стажа не менее двадцати пяти лет для мужчин и двадцати лет для женщин.

Такое право получают и участники боевых действий, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в составе добровольческих формирований. Также рассчитывать на раннюю пенсию смогут жены (мужья), если они не вступили в повторный брак, и родители граждан, которые погибли или пропали без вести, умерших вследствие ранения, контузии или увечья, которые были получены во время участия в АТО.

Источник: politeka.net.